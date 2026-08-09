Safras de inverno exigem atenção redobrada com a umidade em Alegrete

Conforme o Informativo Conjuntural divulgado pela Emater/RS-Ascar, as condições climáticas, marcadas por características típicas de El Niño, como elevada umidade, nebulosidade persistente, baixa luminosidade e temperaturas acima da média, dificultaram o andamento dos trabalhos nas lavouras, principalmente na região Noroeste do Estado.

A estimativa é de que o Rio Grande do Sul cultive 814.220 hectares de trigo nesta safra. Atualmente, 98% das áreas estão em desenvolvimento vegetativo e os 2% restantes já iniciaram a fase de floração.

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Em Alegrete, a situação acompanha o cenário estadual, mas com um agravante: a redução significativa da área destinada à cultura. Em entrevista ao PAT, o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, Tiago Pedroso, informou que o plantio está na fase final e que a expectativa é de aproximadamente 10 mil hectares cultivados neste ano. Na safra passada, a previsão era de cerca de 18 mil hectares, o que representa uma redução superior a 40% na área de trigo no município.

Enquanto o trigo perde espaço, a canola segue em expansão na região. No Estado, a Emater/RS-Ascar informou que a cultura apresentou bom desenvolvimento e avançou para a fase de floração. O período de maior umidade, porém, favoreceu o aumento da incidência de doenças, como a canela-preta, exigindo maior atenção dos produtores para evitar perdas no potencial produtivo. A área cultivada com canola no Rio Grande do Sul é estimada em 353.397 hectares, com produtividade média projetada em 1.619 quilos por hectare.

No município, produtores rurais relatam que a área cultivada com canola e também com carinata aumentou nesta safra. A avaliação é de que muitos agricultores estão optando por essas culturas em substituição ao trigo, impulsionados pela maior confiança no mercado e pelo fortalecimento das empresas que atuam no segmento, oferecendo mais segurança na comercialização da produção. Porém, de maneira efetiva, a umidade na nossa região acaba por influenciar de maneira razoável apenas, nada que possa impactar diretamente a produção final.

A Emater/RS-Ascar também alerta que a próxima semana deverá ser marcada por tempo instável na maior parte do Rio Grande do Sul, condição que continuará exigindo atenção dos produtores no manejo das lavouras de inverno.