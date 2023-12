Sai classissificação preliminar de pojetos inscritos na Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel), por meio da Diretoria de Cultura, divulga classificação preliminar de projetos estabelecidos no edital n°108/2023, referente a Lei Complementar n°195/2022 – Lei Paulo Gustavo.

O novo cronograma estabelece modificação nas datas de publicação de interposição de recursos relativos ao resultado, contrarrazões aos recursos apresentados e divulgação do resultado definitivo, bem como, as restantes fases do processo da proposta cultural. Esses processos se definiram no último sábado, 02 de dezembro. Confira, a seguir:

CRONOGRAMA

O projeto dispõe de recursos repassados pelo Governo Federal e destina-se à seleção de projetos com propostas de obras audiovisuais independentes, de projetos culturais na modalidade de multilinguagens e na premiação de trajetórias culturais, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município.

A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.

O valor total disponibilizado é de R$ 627.578,36, dividido da seguinte forma: Setor de Multilinguagens RS 180.930,84

Setor de Audiovisual R$ 446.647,52. Informações na Secretaria de Educação.

Projetos pré selecionados:

Rodrigo Ersntling – Resgate do Luteranismo no Brasil

Merito Cultural

*Graciela Santana Ferreira – Era uma Vez;

Andreia Motta de Olvora- Abrindo Porteiras;

Categoria Mérito Cultural Alegrete

Derli Vieira da Cunha- Minhas obras meu orgulho;

Centro de Equoterpia de Alegrete- Cavaleiros Especiais;

Ana Beatriz Chagas Querubim – Artesanato na Escola,

Categoria Fomento Projeto Culturais

Katiuscia Oliveira I Mostra Fotográfica – Quilombolas de Alegrete;

Denis Ribeiro Carvalho- resgatando a ancestralidade através de cantigas e danças de matriz africana;

Fomento Projetos Culturais

Pamela Peres de Moura -Recanto vovó mulata;

Armêndio Pereira – edição musical nas escolas ensino de gaita;

Graciele Serpa da Rosa – Memória dos Esquecido;

Katiuscia de Oliveira Pedroso – exposição fotográfica- relação entre o cavalo e gaúcho na fronteira e no Pampa.

Márcio Duarte- Guerra da Escola de Samba;

CTG Honório Lemes- Dança para todos

Sandro dos Santos- música valor em si;

Petrônio Machado da Silva – inclusão surda do barulho;

Guilherme Noetzold Mendes- 2ª Baita Voz Festival Edição

Tatatina Felipeto Quintana – projeto Ciranda Teatro na Escola;

Helena Beatriz Caldas Pedroso- oficina montagem Mario para Todos;

Izabel Cristina dos Santos- Quintana em Arte;

Antônio Agusto Vilaverde -Mosaico e Inclusão;

Décio Gotardo Marini- Alegrete antigo em fotos;

Cátia Simone Machado Moraes – existe um poeta em cada um de nós;

Categoria apoio a produção audivisual

Associação Cultural Mensageiros- curta metragem;

Paulo César Fagundes Padilha- projeto de curta metragem- o gaucho de Alegrete;

José Carlos Trindade- projeto de curta metragem Documental Mário Quintana

Paulo Amaral – curta EJA Ressignificando Futuros;

Suzana Brum Vorpargel- Caminhos de Alegrete, entre mudanças tradições e culturas;

Amanda Fagundes Gobus Lopes- curta de animação a mãe natureza;

Carine Jardim de Castro- do portão ao sotão;

Nelson da Rosa Castilho – explorando o som de periferia;

Dione Ribeiro Ramos- antídoto;

Associação Coral Alegrete- sinfonia das memóroas porque cantamos;

Cristinao Dornlles Fantinel- assim no osso do peito- vídeo clipe;

Zolá do Duarte- a resistência do samba na cidade;

Josiele Mot Machado- cine escola;

Vitor Lobins da Silva- Estação Minidoc;

Tatiane Felipeto Quintana- documentário mensageiros uma história de arte e tradição;

Gustavo Alves de Oliveira – a gaita de Alegrete;

Sergio Raul Fagundes da Silva – João Saldanha resgatando a memória de um alegretense;

Cristine Brandolt- Cine cult: cultura e inclusão.

Categoria formação, qualificação e difusão

Alisson Thiago de Ávila Machado- curso audiovisual e educação: uma rede de descobertas;

Alisson da Silveira – oficinaa audivisual.