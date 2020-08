Saiba como foi a fiscalização em mais um fim de semana de Lockdown em Alegrete

Compartilhe











Com as madrugadas tranquilas, assim como as manhãs, as equipes da fiscalização integrada tiveram muito trabalho durante as tardes. Sábado e domingo, foram várias denúncias de aglomerações e estabelecimentos que estariam descumprindo o Decreto em vigor.

Conforme o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, na madrugada de sábado para domingo(2), as autuações foram em pedestres sem máscara, um estabelecimento que o proprietário estava atendendo, algumas infrações de trânsito e averiguações de denúncias. Já, durante as tardes, o movimento de veículos era maior nas ruas, principalmente no domingo. Também havia mais pessoas de bicicletas e caminhando. Mesmo assim, o número de pedestres, era pequeno, porém, as denúncias de junções em residências foram consideráveis.

Na Avenida Eurípedes Brasil Milano, em uma casa, cinco pessoas foram autuadas, assim como no Campo do Palmeiras onde havia um grupo jogando futebol, além de autuações em bairro como no Segabinazzi, por pessoas em via pública sem máscaras. Também houve a autuação de uma borracharia.

Em contato com o Prefeito Márcio Amaral, ele citou que infelizmente, foi menor a adesão às medidas restritivas neste final de semana em relação ao passado. Houve um aumento de mais de 60% nas denúncias à fiscalização e observado um maior número de pessoas nas ruas. “Por outro lado, precisamos valorizar àqueles que entenderam nosso objetivo e cumpriram o decreto, os quais são a grande maioria da população. Isto também pode ser a explicação deste aumento nas denúncias, já que mais pessoas estão colaborando e denunciando os abusos”- comentou.

A Guarda Municipal de Alegrete, juntamente com a Fiscalização Integrada, a Brigada Militar e Policia Civil, atuaram de forma ostensiva desde a noite da última sexta-feira, durante o período de Lockdown em Alegrete. O que mais se destaca entre as autuações, são pessoas sem o uso da máscara.

Ainda na sexta-feira(31), uma reunião entre o Ministério Público, Prefeitura Municipal e órgãos de segurança ficou determinado que haja a responsabilização através da esfera criminal para quem descumprir às medidas de adotadas no distanciamento controlado e Decreto em vigor. Foi ratificado que o desrespeito às regras de distanciamento controlado também tem reflexo na esfera criminal, mais precisamente o estabelecido no artigo 268 do Código Penal: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, sujeita o infrator a pena de detenção de 01 mês a 01 ano e multa”.

Logo, além da multa aplicada pela fiscalização municipal, aqueles que descumpriram as regras fixadas serão encaminhados ao Poder Judiciário para responderem criminalmente por suas condutas.

A Fiscalização ressalta que os serviços são de apoio à população e que na luta contra o Covid-19 cada um deverá fazer a sua parte.

Para realizar denúncias e irregularidades, entre em contato pelo telefone: (55) 99158- 9743.