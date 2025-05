Saiba como irá funcionar a Farmácia Solidária em Alegrete

O Programa Solidare – Farmácia Solidária é um programa estadual, instituído por lei. É um serviço de distribuição de medicamentos sem custo à população, sob responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico. A iniciativa do programa foi da ex-deputada estadual, Fran Somensi.

Em Alegrete, a sua aplicação partiu do vereador, Cléo Severo Trindade, com o apoio do vereador Jaime Duarte e da Secretaria de Saúde de Alegrete.

Na cidade, o programa vai funcionar em anexo à Farmácia Municipal que atende no prédio do Complexo Alexandre Lisboa. Qualquer pessoa pode deixar nos pontos de coleta, os medicamentos que tem guardado em casa (dentro do prazo de validade) e descartando os que estão vencidos.

Aqui em Alegrete, as pessoas podem entregar os medicamentos nos pontos de coleta na cidade: todas as unidades básicas de saúde, a Secretária de Saúde e a Câmara Municipal. Inicialmente, o Farmácia Solidária será apenas nesses locais, com o tempo, será ampliado para outros lugares.

A coleta do que foi entregue nesse pontos será realizada uma vez por semana pela Secretaria de Saúde. Os medicamentos doados serão entregues na Farmácia Municipal.

O farmacêutico responsável será Nelson Alcântra que irá fazer a triagem dos remédios, separando os que estão aptos para uso e descartando aqueles que estão vencidos. Ele vai cadastrar no sistema sendo que esses medicamentos que podem ser consumidos vão ficar separados de outros que vêm para Farmácia e são entregues via receita de pacientes do SUS.

Para retirar o medicamento, a pessoa tem ir na Farmácia Municipal, com a receita do SUS e a distribuição vai acontecer apenas no local.