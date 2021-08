Conteúdo Patrocinado!!

A nutricionista da Clínica Fluir, Maria Gizelda Garcia Thaddeu, especialista em Nutrição Clínica e com aperfeiçoamento em emagrecimento na fase da menopausa, apresenta para as mulheres a importância de cuidar com mais atenção da alimentação nesse período de vida, através de boas escolhas.

Nesse período acontecem alterações hormonais, resultando no aparecimento de alguns sintomas como ondas de calor, pele e cabelo secos, aumento do risco de osteopenia e osteoporose, diminuição do metabolismo com forte tendência para o ganho de peso e aumento da gordura abdominal (barriga da menopausa) , maior probabilidade de desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares, insônia, assim como outras alterações pertinentes ao período.

Saiba mais sobre a importância do cuidado nutricional na fase da menopausa

Por esse motivo, ter uma boa alimentação, sob prescrição e orientação do nutricionista é fundamental, além do cuidado com a composição de suas preparações diárias. Você também precisa praticar atividade física de forma regular e contínua.



Durante a fase da menopausa é recomendado que todas as mulheres incluam na sua alimentação diária alguns alimentos prioritários, tais como:

# OLEAGINOSAS: castanhas, nozes, pistaches, avelãs, amêndoas;

#SEMENTES: Chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora;

#FRUTAS FRESCAS: kiwi, morango, laranja, mamão, goiaba, melão, tangerina, manga, abacate, coco;

#VEGETAIS: pimentão, agrião, brócolis, abóbora;

#OUTROS: alho, alfafa, azeite de oliva extra virgem, frutos do mar (sardinha, atum, salmão), aveia sem glúten, feijões, grão de bico.

Um dos pontos mais impactantes na fase da menopausa é o surgimento ou a potencialização da ansiedade, depressão e alteração de humor. Contribuindo para melhorar esses sintomas, você precisa incluir alimentos ricos em TRIPTOFANO, um aminoácido que o nosso corpo não produz, tendo de ser buscado na alimentação apropriada.

É justamente esse nutriente- o triptofano – que participa da produção de SEROTONINA, MELATONINA e a NIACINA, os quais, por sua vez, ajudam a melhor o ânimo, aumentando a sensação de bem estar e melhorando a qualidade do sono.

Dica da NUTRI para todo o santo dia: banana, ovos, nozes, castanhas, amêndoas, avelãs e pistaches (eu uso as oleaginosas como acompanhamento para o meu café da manhã).

Maria Gizelda Thaddeu

Nutricionista CRN 1960

Especialização em Nutrição Clínica, Aperfeiçoamento em Nutrição na Menopausa

