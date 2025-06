Saiba por que o mel de abelha está 42% mais barato neste mês no RS

Entre os percentuais mais expressivos de desconto aplicados neste mês na lista de produtos contemplados com bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) uma das maiores deduções foi para o mel de abelha no Rio Grande do Sul, de 42,80%, em relação aos demais estados do país. A lista completa referente ao mês de junho foi divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no começo desta semana.

Conforme a Portaria nº 334, para o Rio Grande do Sul, além do mel, também foram contemplados batata, feijão e trigo e produtos como alface, couve e alguns hortifrutis. O PGPAF beneficia os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia. O percentual do bônus de desconto é concedido no pagamento de parcelas ou na liquidação das operações de crédito rural do Pronaf.

Mensalmente, a Conab levanta os preços médios de mercado e os custos de produção dos produtos com comercialização relevante. Nesta edição, o benefício passou a valer a partir de 10 de junho, com vigência até 9 de julho. A lista completa pode ser consultada na Portaria Nº 334, de 6 de junho de 2025, que apresenta os produtos contemplados, os estados com direito ao bônus e os respectivos percentuais.

Em Alegrete, o número de produtores familiares é bem expressivo e boa parte deles usa dessa forma de agricultura para vender ao público em geral e gerar renda à família. Segundo dados da secretaria de agricultura, o Município dispõe de mais de 1200 produtores de agricultura familiar e poderão se encaixar nessa nova medida.