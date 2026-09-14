Saiba quais são as atribuições de um deputado federal

Parlamentares atuam na criação de leis, fiscalização do governo federal e discussão do Orçamento da União; saiba o que cabe ao cargo e o que é responsabilidade de prefeitos e governadores.

Com as eleições de 2026 se aproximando, a escolha dos deputados federais ganha destaque no cenário político nacional. Os eleitores vão definir os parlamentares que irão representar o Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados pelos quatro anos seguintes.

Durante o período eleitoral, é comum que candidatos apresentem propostas relacionadas à construção de obras, investimentos e melhorias para municípios e regiões. No entanto, é importante entender quais dessas ações estão efetivamente entre as atribuições de um deputado federal e quais dependem da atuação de prefeitos, governadores ou do próprio governo federal.

A Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, responsáveis, entre outras funções, pela elaboração de leis, fiscalização dos atos do Poder Executivo e participação na discussão e aprovação do Orçamento da União.

Criação e discussão de leis

Uma das principais funções do deputado federal é legislar, ou seja, participar da elaboração das normas que regulam a vida do país. Os parlamentares podem apresentar projetos de lei e analisar propostas encaminhadas por outros deputados, pelo Senado, pelo governo federal e por instituições que possuem iniciativa legislativa prevista na Constituição.

Antes de chegar ao plenário, muitos projetos passam pelas comissões permanentes ou temporárias da Câmara. Nesses espaços, os textos são analisados, debatidos e podem receber alterações. As comissões também podem realizar audiências públicas, permitindo que especialistas, representantes de entidades, organizações e outros setores da sociedade apresentem opiniões e informações sobre os assuntos em discussão. Depois dessas etapas, as propostas seguem para votação, quando necessário, conforme o tipo de matéria e as regras do processo legislativo.

Os deputados também participam da análise de Propostas de Emenda à Constituição (PECs). Nesse caso, o processo é diferente do utilizado para projetos de lei e exige quórum qualificado para aprovação. As decisões do Congresso Nacional podem resultar em mudanças que afetam diretamente áreas como saúde, educação, segurança pública, economia, trabalho e direitos sociais.

Fiscalização do governo federal

Outra atribuição fundamental do deputado federal é fiscalizar o Poder Executivo. Na prática, os parlamentares acompanham ações do governo federal, programas públicos, gastos e decisões administrativas. A fiscalização permite que o Congresso cobre informações e esclarecimentos sobre a execução das políticas públicas. A Câmara dos Deputados pode, dentro das regras constitucionais e regimentais, convocar ministros e outras autoridades para prestar esclarecimentos. Os parlamentares também podem solicitar informações a órgãos públicos.

Outro instrumento de fiscalização são as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), criadas para investigar fatos determinados e por prazo certo, seguindo os requisitos estabelecidos pela legislação. O Congresso também exerce o controle externo da administração pública federal, com o auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). Dessa forma, o deputado federal não atua apenas na criação de leis. O parlamentar também exerce um papel de acompanhamento e controle das ações do governo federal.

Participação no Orçamento da União

O Orçamento da União é outro tema diretamente relacionado ao trabalho dos deputados federais. No Congresso, os parlamentares participam da discussão e votação das leis orçamentárias que estabelecem como os recursos públicos federais serão previstos e destinados. Uma das ferramentas utilizadas pelos deputados são as emendas parlamentares, por meio das quais podem indicar recursos para determinadas ações e investimentos, conforme as regras orçamentárias.

Esses recursos podem beneficiar estados e municípios e ser destinados a diferentes áreas, como saúde, educação, infraestrutura e outros serviços públicos. As emendas podem ser individuais ou coletivas. No caso das individuais, cada parlamentar possui uma parcela destinada à indicação de recursos, observadas as regras previstas no processo orçamentário. Também existem emendas apresentadas conjuntamente por grupos de parlamentares.

Deputado não executa diretamente a obra

Um ponto importante para o eleitor é diferenciar a indicação de recursos da execução de uma obra ou serviço. Se um deputado federal indica, por meio de uma emenda, recursos federais para que determinado município realize uma obra, isso não significa que o parlamentar será responsável pela construção. A execução caberá ao órgão ou ente público responsável, seguindo os projetos, contratos, licitações, normas técnicas e demais procedimentos previstos na legislação.

Assim, o deputado pode indicar recursos, articular politicamente a destinação de verbas e acompanhar a aplicação, mas não administra diretamente a prefeitura nem executa uma obra municipal.

Deputado federal não substitui prefeito ou governador

A diferença entre as atribuições de cada cargo é fundamental para compreender o funcionamento da administração pública. O prefeito é responsável pela administração do município e pela execução das políticas e serviços que estão dentro da competência municipal. O governador administra o Estado e atua nas áreas atribuídas ao governo estadual.

Já o deputado federal exerce seu mandato no Congresso Nacional, com atuação principalmente na elaboração de leis federais, fiscalização do governo federal e participação no processo orçamentário. Isso significa que um deputado pode defender investimentos para uma cidade, buscar recursos federais e trabalhar politicamente pela aprovação de determinadas medidas, mas não possui a mesma função administrativa de um prefeito ou governador.

Por que conhecer as atribuições é importante?

Em ano eleitoral, conhecer as responsabilidades de cada cargo ajuda o eleitor a avaliar as propostas apresentadas pelos candidatos. Promessas relacionadas à construção de uma escola municipal, pavimentação de uma rua ou execução de determinado serviço podem depender diretamente da prefeitura ou do governo estadual, enquanto outras ações dependem de recursos e decisões do governo federal ou do Congresso.

O deputado federal pode ter papel importante na articulação de recursos e na criação de políticas públicas, mas suas atribuições são diferentes das exercidas pelos chefes do Executivo. Por isso, além de avaliar as propostas dos candidatos, o eleitor pode observar se aquilo que está sendo prometido está dentro das competências do cargo disputado.

Nas eleições de 2026, essa compreensão será especialmente importante para que o eleitor saiba exatamente o que pode cobrar de um deputado federal durante os quatro anos de mandato.