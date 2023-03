Saiu edital de concurso público para professores da rede estadual

As inscrições iniciaram na quarta-feira (15) e seguem até 17 de abril por meio do site www.institutoaocp.org.br.

A seleção é destinada para as áreas da Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena, com 1,5 mil vagas que serão distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). A data provável para aplicação da prova é 25 de junho.



“É o primeiro certame para ingresso de professores na rede estadual após 10 anos. Seguimos com responsabilidade e a determinação de transformar a educação no Rio Grande”, afirmou o governador Eduardo Leite.

De forma inédita, o concurso público para professores atenderá as exigências do Decreto Estadual 56.229/2021 e contará com reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, enaltece o importante momento para a rede estadual, após dez anos sem a realização de concurso público para professores do Estado. “Este reforço no nosso quadro de recursos humanos é a concretização dos esforços do governo do Estado para oferecer uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens. Com mais este investimento, teremos mais servidores efetivos que poderão se dedicar de forma exclusiva e atender a demanda necessária”, ressalta.

Provas

A prova objetiva do concurso, realizada pelo Instituto Aocp, inclui questões de língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor, totalizando 60 questões. Depois desta fase, que é eliminatória e classificatória, serão realizadas as provas de redação e de títulos, conforme descrito no edital. Também haverá provas específicas para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.

As provas serão realizadas nos municípios de Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.

O resultado final do concurso público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Secretaria da Educação e publicado no Diário Oficial do Estado e no site www.institutoaocp.org.br, em cinco listas para cada região e área/habilitação em disputa, em ordem classificatória, com pontuação.