Salão de Porto Alegre que causou revolta em mãe após corte de cabelo do filho se manifesta: ‘dimensão desproporcional’

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O salão de beleza de Porto Alegre alvo de reclamações de uma mãe que não gostou do corte de cabelo do filho de cinco anos se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, nesta sexta-feira (17). Em publicações nas redes sociais e em um boletim de ocorrência, a influenciadora digital Thielly Souza, de Guaíba, na Região Metropolitana, falou de sua revolta após o ocorrido.

No texto, o salão Glamour Kids afirma que vai tomar “todas as medidas jurídicas e regulares cabíveis para a cessação dos danos e preservação de seus direitos” e avalia que o caso “vem tomando dimensão desproporcional na imprensa e nas redes sociais, acarretando danos de significativa monta, de natureza material e moral para a empresa”.

“A Glamour Kids afirma e atesta que em nenhum momento furtou-se ou furtar-se-á em atender as demandas de seus clientes, e que tal inércia jamais aconteceu no presente caso, que restou com retorno impossibilitado, devido ao fato de a situação ter tomado proporções inimagináveis, de forma instantânea, por meio de difamações seguidas em ambiente virtual”, diz a nota.

De acordo com o relato da empresa, Thielly “demonstrou descontentamento com o resultado, pois, pelo seu entendimento, o corte não teria ficado a seu gosto, uma vez que possuía a expectativa de que ficasse ‘igual’ ao da foto”. A nota ainda destaca que o modelo do corte sugerido e o filho da influenciadora possuem “cabelos diferentes em volume e outras condições (a foto era de um adulto, e a solicitação que fosse adaptada para um corte em uma criança)”.

A empresa ainda afirma que precisou mobilizar a segurança do shopping e a Brigada Militar devido às ofensas da influenciadora. Segunda a nota, o serviço não foi cobrado e, como a sócia do salão não estava no local, não houve como dar uma resposta diferente.

Relembre o caso

Uma influenciadora digital fez publicações contra um salão de beleza de Porto Alegre na quarta-feira (26), após o corte de cabelo do filho de cinco anos não sair conforme o desejado. Thielly Souza, de Guaíba, na Região Metropolitana da Capital, postou vídeos e fotos nas redes sociais, mostrando o antes e o depois do penteado do menino.

Thielly registrou um boletim de ocorrência contra o estabelecimento na quarta à noite. O menino não cortava o cabelo há quase quatro anos. Segundo a mãe, o cabeleireiro, enquanto fazia o corte, pedia para ela ficar calma.

A influenciadora diz que não recebeu nota fiscal e que não conseguiu conversar com o gerente do estabelecimento. O estabelecimento não teria aceitado o pagamento do serviço. Ela afirma que pretende abrir um processo no Juizado Especial Cível, pedindo indenização por danos morais.

Nesta quinta-feira (26), mãe e filho foram a outro salão refazer o corte. “Ele ficava na frente do espelho, dizendo ‘olha, eu acho que já cresceu um pouquinho'”, conta Thielly, que diz ter recebido ataques na internet após as publicações.

O vídeo publicado por Thielly no TikTok alcançou mais de 1,4 milhão de curtidas cerca de 18 horas após a divulgação. Quase 35 mil usuários haviam comentado a postagem. Thielly tem mais de 500 mil seguidores na rede social, além de outros 100 mil no Instagram.

Após as postagens, a influenciadora relatou ter sofrido ataques na internet pelos vídeos e fotos publicadas. Ela diz que a repercussão foi inesperada e não imaginava ter quase 20 milhões de visualizações no TikTok. O intuito da manifestação, segundo ela, foi chamar a atenção a uma suposta negligência do salão.

No perfil no Instagram, Thielly fala da criação dos dois filhos, de autoestima e da aceitação do corpo no pós-parto.