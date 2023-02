Salve, salve o axé da Imperatriz Praça Nova

Share on Email

O canto começa com um chamamento a Obaluaê, orixá da cura e da doença, e ao baobá, que é uma árvore de origem africana que demonstra força. A palavra “cambinda” designa o grupo de negros que saía em desfile pelas ruas de Recife, saudando santos católicos, no que viria a ser a origem do maracatu.

Xangô é considerado o deus da justiça, raios e trovões, é protetor dos intelectuais. Sendo assim, ele abençoa quem toca os atabaques. O homenageado é apresentado: Pai Antônio Carlos de Xangô, que foi referência no Rio Grande do Sul e outros locais que cultivam religiões afro-brasileiras, além de ter sido professor.

A voz de Pai Antônio era tão forte que se ouvia em todo terreiro, ele ensinou a fé e a música. Até mesmo após sua morte se faz presente, com seus ensinamentos, sempre com axé (energia, força).

A balança de Xangô representa a justiça. Já Iansã é uma grande lutadora e auxilia seu companheiro na descida para o rito com o toque dos atabaques.

Na última parte, o Carnaval é exaltado e a escola voltou ao seu lugar, o samba, pronta para lutar e resistir ao som do batuque da grande Imperatriz.

Bateria da Imperatriz da Praça Nova

Tambores de fé com o alagbe de Xangô: “Salve o mestre Antônio Carlos”!

Compositores: Paulo de Tarso Pereira e Leonardo Bessa

Intérprete: Leonardo Bessa

Obaluaê, o Baobá

Era cambinda, babalorixá

Xangô lhe guia

Ungiu o alabê,

Eu bato côco

Uberecê

Antônio Carlos de Xangô

Era batuqueiro e professor

Nasceu nas rendas de terreira,

Sua voz bluzeira enchia os gongás e os ilês

Sua mão, ensinou bater com fé,

Hojé é estrela num céu de Axé

Axé… Axé

No coração dos orixás (bis)

Esta balança é de Xangô

Gira na roda o nosso protetor

Yan não sai do terreiro

E das mãos do tamboeiro

Ecoa o alujá

É resistência da Nação que não se cansa

E num gesto de esperança

Punho cerrado sempre pronto pra lutar (bis)

O samba voltou ao seu lugar

Vermelha e branca é a nossa bandeira

Guerreira Paixão sempre a resistir

Batuque forte da Imperatriz