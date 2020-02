Samba de alegretenses vence festival de música de Carnaval em Santa Maria

Alegretenses que participaram do Festival de Músicas Carnavalescas Luizinho de Grandi em Santa Maria tiveram sua composição vencedora na categoria Samba Enredo.

A composição com letra de Gabriel Feijó, Márcio Duarte e música de Zola Duarte- Pra ti Santa Maria- foi interpretada por Anderson dos Santos, Paulo Duarte, Zola Duarte e Alexandre Rosa, levantou o troféu do Festival.

Eles participaram com três sambas e um pagode, entre as 24 músicas concorrentes. O evento foi promovido pela produtora Iara Druzian, financiado pela lei de incentivo à cultura, com apoio da Prefeitura de Santa Maria.

Confira Letra da música vencedora

Da boca da boca

Da boca do monte

Não temo a garganta que é do diabo

Sou filho da Santa com alegria

Eu te amo Santa Maria

Coração do meu estado

Vem da Índia Imembuí

Na Rio Branco toda gloria

E os trilhos da saudade marcaram tua historia

Rio verde minha esperança

O futuro então chegou

Com Mariano da Rocha o sonho se realizou

Universitário eu fui eu sou

A juventude sobe a ladeira

Em devoção a sua padroeira

Beleza que resplandece

As margens do Itambé

Canta a torcida la na Presidente

Teu povo ainda esta de pé

És forte vais renascer

Reaprender a sonhar

Levanta a poeira da a volta por cima

A Tertúlia é teu cantar