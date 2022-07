Sambistas fazem homenagem aos 70 anos de Roberto Joel

No dia 11 de julho, noite de segunda-feira, um grupo de sambistas de Alegrete reuniu-se no bar 23 PUB para realizar uma live em homenagem aos 70 anos do músico alegretense Roberto Joel.

Homenagem a Roberto Joel

A homenagem foi organizada pelo psicólogo e compositor Márcio Duarte. Foi um momento de união em que as diferentes bandeiras das escolas de samba congregaram-se para louvar esse sambista que já deixou grande legado para a cultura de Alegrete, principalmente para o carnaval.

Homenagem a Roberto Joel

Além do homenageado, estavam presentes Zolá Duarte, Geovani Castilhos, Celeni Viana, Sandico, Vinicius Marçal (Sininho), Márcio Duarte, Anderson (Edy), Sandro Paixão, Mestre Tica-Tica, Huilian Viana, Gersinho, Rafael Faraco Gabriel Feijó, entre outros.

Roberto Joel tem uma trajetória marcada de vitórias em festivais e carnavais, como compositor e também como intérprete. Atuou no mundo do samba e no meio tradicionalista. Foi o puxador da escola de samba Nós, os Ritmistas, a primeira escola de samba de Alegrete, quando ainda nem se fazia samba de enredo e os desfiles eram na Praça Getúlio Vargas. Em 1979, defendeu o tema “Tributo a Noel Rosa” na escola Império do Braz. Em 1980 cantou a “História do Samba” na fusão que levou o nome de Imperadores do Ritmo. Mas foi na Mocidade Independente da Cidade Alta que alcançou seu auge se consagrando como grande sambista multicampeão, com sambas como “Primavera, estação das flores” e “As Maravilhas do Mar”.

Homenagem a Roberto Joel



Foi uma noite de aclamação e muita emoção, em que todos foram recepcionados pelo anfitrião José Airam Baialard Vasconcelos, importante apoiador do encontro. Outro apoio imprescindível foi da UABA, através do seu presidente Airton Alende e de Luis Euclides que, gentilmente, realizaram a transmissão online via facebook, eternizando o momento. Quem quiser conferir é só acessar o facebook da Uaba Alegrete e acompanhar a gravação desse momento de festa, emoção e celebração.