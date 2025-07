Sanção dos Estados Unidos- Alegrete exporta mais carne para a China

O anúncio do presidente americano em taxar em 50% as exportações do Brasil para os Estados Unidos mexeu com o mercado de proteína animal do país. O EUA é o segundo maior importador de carne do Brasil.

As sanções dos EUA, com a imposição de tarifas sobre a carne brasileira, podem ter um impacto significativo nas exportações, potencialmente inviabilizando a comercialização para o mercado americano. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) já manifestou preocupação com o entrave ao comércio internacional e o risco à segurança alimentar global.

A China se manteve como o principal comprador, responsável por 52% da receita e 50,1% do volume total exportado no mês de junho. No entanto, os Estados Unidos também têm aumentado sua participação como importador de carne bovina brasileira, impulsionados pela redução do rebanho bovino interno e pela alta demanda.

Já em Alegrete, que tem a economia baseada na agropecuária, os impactos dessa sanção ainda não podem ser avaliados. O frigorifico com planta no Município, do Grupo Minerva, exportada para vários países. Segundo o Sindicato da Indústria da Alimentação de Alegrete, a China é o maior destino e depois os Estados Unidos. Para a China quase todos os dias saem containeres com carne que vão daqui vão para o Porto de Rio Grande e da lá para os destinos internacionais. Já para o Estados Unidos são cerca de dois containers por semana, diz o STIA.

Impactos a nível de Brasil

Redução da Competitividade: A nova tarifa de 50% sobre a carne brasileira pode elevar o preço da tonelada exportada para cerca de US$ 8.600, tornando o produto menos competitivo no mercado americano.

A nova tarifa de 50% sobre a carne brasileira pode elevar o preço da tonelada exportada para cerca de US$ 8.600, tornando o produto menos competitivo no mercado americano. Impacto no Setor: Setores como o de carne bovina podem sofrer perdas significativas, com redução na produção, demissões e reavaliação de investimentos.

Setores como o de carne bovina podem sofrer perdas significativas, com redução na produção, demissões e reavaliação de investimentos. Desequilíbrio na Balança Comercial: A medida pode afetar negativamente a balança comercial brasileira, já que os EUA são um importante parceiro comercial.

A medida pode afetar negativamente a balança comercial brasileira, já que os EUA são um importante parceiro comercial. Risco à Segurança Alimentar: A ABIEC alerta que a medida pode comprometer o abastecimento e a segurança alimentar global, afetando tanto produtores brasileiros quanto consumidores americanos.

A ABIEC alerta que a medida pode comprometer o abastecimento e a segurança alimentar global, afetando tanto produtores brasileiros quanto consumidores americanos. Repercussão Política: A decisão de Trump, justificada por razões políticas e comerciais, pode gerar tensões diplomáticas entre os dois países.

A decisão de Trump, justificada por razões políticas e comerciais, pode gerar tensões diplomáticas entre os dois países. Reação do Mercado: A reação do mercado financeiro pode incluir a desvalorização do real, o aumento do dólar e a pressão inflacionária.

Possíveis Consequências:

Busca por Novos Mercados: O Brasil pode buscar alternativas em outros mercados para compensar a perda de vendas aos EUA.

O Brasil pode buscar alternativas em outros mercados para compensar a perda de vendas aos EUA. Diálogo e Negociação: A busca por soluções diplomáticas e negociações com o governo americano para reverter ou mitigar a medida é uma das estratégias defendidas.

A busca por soluções diplomáticas e negociações com o governo americano para reverter ou mitigar a medida é uma das estratégias defendidas. Impacto na Cadeia Produtiva: A medida pode gerar um efeito cascata, afetando toda a cadeia produtiva da carne, desde os produtores rurais até os consumidores.

Importante: A situação é complexa e ainda há incertezas sobre como a tarifa será aplicada e quais serão os impactos finais. O setor está atento e buscando soluções para minimizar os efeitos negativos da medida.