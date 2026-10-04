Sanderson e Marcel Van Hattem são eleitos senadores pelo Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul definiu neste domingo (4) seus dois novos representantes no Senado Federal. Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) foram eleitos para as duas vagas em disputa nas Eleições 2026.

A eleição para o Senado é majoritária e, neste ano, cada eleitor gaúcho votou em dois candidatos. Os dois mais votados garantiram as cadeiras que estarão disponíveis a partir de 2027.

Na apuração divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Sanderson e Marcel van Hattem abriram vantagem sobre os demais concorrentes e confirmaram matematicamente a eleição ainda durante a noite deste domingo.

Na parcial com 91,53% das urnas apuradas, Sanderson registrava 30,02% dos votos válidos, com 3.162.347 votos, enquanto Marcel van Hattem aparecia com 29,99%, totalizando 3.159.195 votos. Manuela D’Ávila (PSOL) tinha 17,17%, seguida por Paulo Pimenta (PT), com 16,39%, e Germano Rigotto (MDB), com 3,65%.

Os números ainda eram atualizados pela Justiça Eleitoral durante a noite. O TSE informou que a totalização pode ser acompanhada em tempo real pelo sistema oficial de resultados, com atualização à medida que os Boletins de Urna são recebidos e processa.

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Sanderson

Ubiratan Antunes Sanderson, do Partido Liberal, é deputado federal e está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Policial federal, sua trajetória política tem forte atuação relacionada à segurança pública.

Durante sua passagem pela Câmara, Sanderson presidiu a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Na campanha ao Senado, a segurança pública esteve entre os principais temas defendidos pelo candidato.

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Com a eleição, Sanderson deixará a Câmara dos Deputados para assumir uma cadeira no Senado Federal.

Marcel van Hattem

Marcel van Hattem, do Novo, também é deputado federal. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2019, após ter sido deputado estadual no Rio Grande do Sul.

Natural de São Leopoldo, van Hattem também teve passagem pela política municipal, tendo exercido o cargo de vereador de Dois Irmãos.

No Senado, ele passará a representar o Rio Grande do Sul a partir do início da próxima legislatura.

Mandato começa em 2027

Os dois novos senadores terão mandatos de oito anos, com início previsto para 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2035.

A eleição modifica a composição da bancada gaúcha no Senado Federal. A partir de 2027, Sanderson e van Hattem passarão a ocupar duas das três cadeiras destinadas ao Rio Grande do Sul.

A definição dos novos representantes ocorreu no mesmo pleito em que os gaúchos escolheram governador, deputado federal e deputado estadual.

A apuração oficial e os percentuais finais podem ser acompanhados no sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral.