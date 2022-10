Santa Casa abre vagas para residência médica em duas especialidade

Share on Email

A Santa Casa de Alegrete, consciente da sua responsabilidade, enquanto promotora de saúde nas suas comunidades, vem atuando com muita segurança nas questões que envolvem educação e pesquisa. Especialmente na área de Residência Médica, oferece duas especialidades: Clínica Médica e Psiquiatria.

O programa já formou mais de dez turmas de médicos especialistas. Para o ano de 2023 serão mais 4 vagas, duas para cada especialidade e as inscrições estão abertas até o dia 4 de novembro.

Alegrete foi o primeiro município do Rio Grande do Sul a ter o projeto aprovado para sediar a residência médica em sua rede de saúde pública. A confirmação aconteceu em novembro de 2013 e o primeiro edital de seleção publicado em fevereiro do ano seguinte.

A Santa Casa aproveita para fazer um chamado para os alunos dos cursos de Medicina da região, que atentem para a oferta na especialidade em clínica médica, onde o acompanhamento dos médicos residentes é feito a partir de aprendizados diários e focados no atendimento e na discussão de casos de pacientes efetuado com o acompanhamento de multiprofissionais graduados, especialistas que estão preparados para a troca de experiencias e a melhor formação de profissionais nessa especialidade de clínica médica.

A seleção terá duas etapas uma de caráter classificatório, por meio de Prova Escrita Objetiva, sob a coordenação técnico-administrativa da AMRIGS e a outra, por meio de análise de Curriculum Vitae e Arguição de Curriculum Vitae.

Duas vagas são destinadas a Clínica Médica com duração de dois anos, carga horária de 60 horas semanais e um amplo campo de atuação. Entre as atividades desenvolvidas, estão procedimentos ambulatoriais, de emergência, hospitalares, atividades acadêmicas e pesquisa.

Para a especialidade em Psiquiatria, também existem duas vagas e duração de 3 anos. As atividades são práticas e teóricas. O edital completo pode ser encontrado no site da Santa Casa https://santacasaalegrete.org.br/ensino/

Saiba mais:

O Programa de Residência Médica da Santa Casa de Alegrete surgiu em 2013, através de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal e é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu.

Em todos os programas são desenvolvidas atividades práticas, sob a forma de estágio hospitalar supervisionado por preceptores e especialistas, cumprindo uma carga horária de 60 horas semanais, incluindo um plantão de 24h. As atividades teóricas, seminários e estágios seguem as normas estabelecidas por cada Programa de Residência Médica, conforme Resoluções da CNRM.

A Santa Casa já formou 22 médicos residentes desde que foi implantada e a cada novo ciclo conta com 4 vagas para médicos residentes, sendo 2 na Clínica Médica e 2 na Psiquiatria.