Santa Casa comemora 153 anos com palestra show

Nas vésperas de completar 153 anos, a Santa Casa ainda está engatinhando na busca da autossuficiência, assim como os demais hospitais filantrópicos do país. Mas se tem algo que a diretoria do hospital tem feito é não esmorecer nessa caminhada. Muito se fala sobre a trajetória do hospital e de sua perenidade, graças ao trabalho dos colaboradores, da comunidade e de políticos.

Essa postura de não desistir nunca, pode ser fortalecida com o testemunho de empreendedores que não esmorecem e estão sempre aptos a começar e recomeçar. Um exemplo é Otelio Drebes, que aos 91 anos segue sendo a prova viva de que viver com propósito não tem prazo de validade. Fundador das Lojas Lebes, hoje ele percorre o Rio Grande do Sul com um projeto totalmente gratuito: a palestra show “Você Sempre Pode Ir Além”.

Com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo; do Lions Club Alegrete Ibirapuitã; Rotary Club Alegrete Norte Centro e Sindilojas RS, a Santa Casa traz a Alegrete a palestra show no próximo dia 12 de agosto, a partir das 19h e 30min, no Clube Casino. A entrada é gratuita, mas a doação de alimentos não perecíveis, acompanhados de óleo, leite e/ou fraldas será destinada ao Hospital. As inscrições, com vagas limitadas, podem ser feitas até dia 10 de agosto, pelo site https://oteliodrebes.com.br/agenda/palestra-show-alegrete/ .

A estrutura que acompanha Otelio conta com mais de 20 pessoas. É uma verdadeira força tarefa de emoção, solidariedade e cuidado, que utiliza os serviços da cidade (alimentação, hospedagem etc.), movimentando a economia local e gerando impacto positivo por onde passa. Após, será oferecido um jantar gratuito, promovido por Otelio Drebes.

Mais informações podem ser obtidas na Santa Casa, por meio do telefone (55) 3422 2888 ou Instagram @santacasa.alegrete.