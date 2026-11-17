O tema esteve em debate em um encontro promovido pela Fecomércio-RS, que abordou a redução da jornada de trabalho, seus impactos e as perspectivas relacionadas à EC 141/2026. Representando a instituição alegretense, participaram o provedor, Roberto Segabinazzi, o vice-presidente, José Luiz Costenaro, e o diretor de Relações Institucionais, Carlos Melo.

O presidente da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, Roberto Segabinazzi, manifestou preocupação com os possíveis efeitos de uma mudança na organização das jornadas de trabalho, principalmente no setor hospitalar, que exige funcionamento contínuo e diferentes escalas de profissionais.

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Segundo Segabinazzi, a redução da carga horária sem diminuição salarial poderá provocar um aumento significativo nos custos das instituições de saúde. Conforme estimativas mencionadas pelo dirigente, o impacto financeiro poderia variar entre 9% e 20%, dependendo da organização das jornadas, das folgas e da necessidade de contratação de novos profissionais para manter o atendimento.

O provedor também ressaltou que os hospitais possuem particularidades na organização de suas equipes. Na Santa Casa, por exemplo, existem profissionais que já cumprem jornadas de 36 horas semanais, realidade que, segundo ele, precisa ser considerada na eventual implementação de novas regras.

Diante desse cenário, Segabinazzi defende que as mudanças sejam discutidas com cautela e envolvam o diálogo com os sindicatos, buscando avaliar alternativas e adequações nas relações de trabalho. Para o dirigente, é fundamental que qualquer alteração na legislação considere não apenas os direitos dos trabalhadores, mas também a capacidade financeira das instituições e a continuidade dos serviços prestados à população.

O presidente informou que aguarda novas definições sobre o tema, incluindo orientações e eventual decreto governamental, para iniciar o planejamento de uma possível reorganização das jornadas de trabalho na instituição.

A participação da Santa Casa no encontro reforça a preocupação da entidade com os debates que envolvem o futuro da saúde, a gestão hospitalar e a sustentabilidade financeira dos serviços oferecidos à comunidade.