Santa Casa de Alegrete anuncia projeto inédito de Unidade de Saúde Mental com 30 leitos

A agenda teve como foco principal as tratativas para a inauguração da nova UTI Adulta, cuja entrega está prevista para meados de julho, com presença confirmada da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

A obra da nova Unidade de Terapia Intensiva está sendo viabilizada por meio de recursos do programa Avançar 4, do governo do Estado. Durante a visita, o deputado destacou a Santa Casa como uma das instituições referência na aplicação dos recursos do programa, ressaltando os resultados positivos alcançados nas obras já entregues e em andamento, além da qualificação dos serviços oferecidos à população.

Na mesma ocasião, as autoridades conheceram o novo projeto da instituição: a implantação de uma Unidade de Saúde Mental (USM), com 30 leitos, destinada ao atendimento da população de Alegrete e região. A proposta foi bem recebida e deverá contar com o apoio do governo para sua viabilização.

A futura unidade, inédita no Estado em formato e dimensão, terá quatro andares e estrutura projetada para oferecer atendimento especializado e humanizado. O espaço será dividido em alas masculinas e femininas, com separação entre pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias e aqueles com transtornos psiquiátricos em geral. A obra está orçada em cerca de R$ 9 milhões.

Outro tema abordado durante a visita foi a necessidade de captação de profissionais especialistas. O médico psiquiatra e diretor adjunto da Santa Casa, Fernando Uberti, ressaltou a importância de ampliar os programas de residência médica como estratégia para atrair e fixar profissionais qualificados no hospital. A instituição já conta atualmente com programas de residência em Clínica Médica e Psiquiatria.

Reconhecida pela gestão, infraestrutura e pela busca constante pela qualificação do atendimento, a Santa Casa de Alegrete tem sido destacada pelo governo estadual e pela bancada parlamentar como exemplo de compromisso com o fortalecimento da rede hospitalar no interior.

Com informações: Assessoria da Santa Casa