Santa Casa de Alegrete apresenta avanços após implantação do Lean nas Emergências

Implantado na instituição desde novembro de 2025, o projeto é desenvolvido pelo Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS e, em Alegrete, executado com acompanhamento do Hospital Israelita Albert Einstein. A metodologia Lean é baseada na identificação de desperdícios e na reorganização dos processos de trabalho, com o objetivo de melhorar a eficiência dos serviços e a jornada dos pacientes.

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Na Santa Casa, o trabalho envolve o acompanhamento sistemático de diferentes indicadores, entre eles os fluxos de atendimento, os tempos de espera e de atendimento e a demanda assistencial. A partir da análise desses dados, a equipe passou a identificar pontos de melhoria e implementar mudanças nos processos internos.

Trabalho envolve equipe multiprofissional

A implantação é conduzida pela Equipe GAPE, formada por profissionais de diferentes setores da Santa Casa, incluindo médicos, enfermeiros, higienistas, administrativos e integrantes de outras áreas do hospital.

A atuação conjunta permite analisar o atendimento desde a chegada do paciente até as demais etapas da assistência, incluindo setores de apoio e diagnóstico. A proposta é evitar que melhorias sejam concentradas em apenas uma área e, ao mesmo tempo, tornar os diferentes setores mais integrados.

O médico Dion Lenon Almeida, que liderou a equipe responsável pela implantação, destaca que a experiência também provocou mudanças na forma de compreender os processos dentro da instituição.

“Quando comparamos o início do projeto com o cenário atual, percebemos o quanto avançamos. Tivemos melhorias no Pronto-Socorro, nas enfermarias e nos serviços de apoio diagnóstico, construindo um hospital mais conectado e próximo da excelência operacional”, afirma.

Segundo ele, o acompanhamento dos indicadores permitiu identificar gargalos e trabalhar de maneira mais objetiva na busca por soluções.

Expectativa de novos avanços

Para o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, os resultados apresentados demonstram uma evolução positiva desde o início do programa.

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“A expectativa é de que os indicadores continuem evoluindo, especialmente com a chegada do Hospital Dia, que deverá contribuir ainda mais para a organização dos fluxos e a otimização da demanda assistencial”, ressalta.

O Lean nas Emergências integra uma estratégia nacional voltada à qualificação das portas de urgência e emergência de hospitais públicos e filantrópicos. A iniciativa utiliza ferramentas de gestão para identificar etapas que geram atrasos ou desperdícios e buscar soluções capazes de tornar o atendimento mais organizado.

Em Alegrete, a Santa Casa avalia que a experiência representa um avanço na busca pela melhoria contínua dos processos internos. A instituição pretende manter o acompanhamento dos indicadores e dar continuidade às mudanças implementadas, com foco na eficiência operacional e na qualificação do atendimento prestado à comunidade.