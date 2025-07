Santa Casa de Alegrete apresenta prestação de contas de 2024 em Assembleia Geral

A diretoria do hospital e membros da Irmandade avaliaram os relatórios e aprovaram, por unanimidade, as contas do hospital. Os auditores apresentaram seus pareceres e também aprovaram as contas.

A manifestação do presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi abordou os serviços oferecidos pelo hospital e sobre os custos mensais, que são diluídos em internações, cirurgias, exames, alimentação, pessoal, manutenção, higienização, lavanderia e obras concluídas e em andamento, entre outras.

Na ocasião, aconteceu também uma Assembleia Geral Extraordinária, para avaliar a alteração do estatuto que trata sobre atividade econômica secundária e foi deliberada a exclusão da educação profissional de nível técnico. “A exclusão foi necessária em função do impacto no CEBAS (que nos dá imunidade tributária). Caso fosse mantida essa atividade secundária, teríamos que ter bolsas de estudo para alunos dos cursos oferecidos”, explica Segabinazzi.

De acordo com a diretoria, a transparência na prestação de contas dos serviços realizados e dos custos envolvidos, é uma prioridade. “Sempre nos colocamos a disposição da comunidade, para relatar o que estamos fazendo”, garante Segabinazzi. “Cada vez mais, estamos sendo referência em saúde de qualidade para nossa comunidade local e regional e, queremos comemorar as nossas conquistas, resultado da atuação de todos”, concluiu o presidente.