Santa Casa de Alegrete recebe 1,1 tonelada de carne bovina apreendida em fiscalização

A Santa Casa de Alegrete recebeu, nesta semana, a doação de 1.150 quilos de carne bovina congelada, proveniente de uma apreensão realizada durante fiscalização em uma propriedade rural do município. Os animais, que não tinham origem comprovada, foram abatidos em estabelecimento sob inspeção sanitária estadual, garantindo a segurança para consumo humano.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A ação foi conduzida pela Inspetoria de Defesa Agropecuária de Alegrete (IDA), com apoio da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab). O transporte da carne até o hospital contou com a colaboração solidária de Carolina Prates Oliveira, Vinicius Noetzold Mendes, do Grupo Mãos Dadas de Alegrete, e Silvio Gediel, que receberam agradecimentos formais da instituição pelo empenho e parceria.

De acordo com a nutricionista Samara Reis, responsável pelo setor de Nutrição e Dietética da Santa Casa, a doação chega em momento oportuno para o hospital, que serve em média 30 mil refeições por mês, destinadas a pacientes, acompanhantes e colaboradores. Dessas refeições, cerca de 40% incluem carne bovina, o que representa um consumo aproximado de 200 quilos por semana. As demais proteínas servidas são carnes de frango e suína.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

“Recebemos com gratidão a doação de carne bovina, um gesto que impacta diretamente as refeições servidas aos nossos pacientes, colaboradores e acompanhantes. Atendendo a uma média de mil refeições por dia, essa doação representa não apenas um reforço nutricional essencial, mas também um apoio valioso à promoção da saúde e do bem-estar dentro do ambiente hospitalar”, destacou Samara.

A Santa Casa reforça que gestos de solidariedade e empatia fortalecem o cuidado oferecido aos pacientes e são fundamentais para manter a qualidade dos serviços, especialmente diante dos desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos.