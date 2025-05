Santa Casa de Alegrete recebe Selo de Qualidade da Corsan

A atividade teve como principal objetivo atestar a qualidade da água consumida na instituição, que atende tanto servidores quanto pacientes.

A cerimônia contou com a presença do diretor executivo da Corsan/Aegea, Maximiliano Alves de Moraes; do diretor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi; do presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade; do vereador Leandro Meneghetti; e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Lucas da Costa, que representou o Executivo Municipal.

Os primeiros estabelecimentos a receberem o reconhecimento foram o Hospital Santa Casa de Caridade de Alegrete e o Hotel São Jorge, ambos localizados na região central da cidade. Para a Corsan, essa iniciativa representa um marco para o saneamento básico no Rio Grande do Sul.

Segundo Maximiliano, o selo pode funcionar como incentivo ao consumo mais consciente e à valorização dos recursos naturais.

“Quem faz o saneamento acontecer são os estabelecimentos que optam por consumir água de fontes seguras. Estamos divulgando quem são nossos clientes, para que a população saiba onde há segurança e qualidade no fornecimento de água”, afirmou.

O diretor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, destacou a relevância da certificação:

“Receber o reconhecimento da Corsan, que oferece água tratada conforme rigorosos padrões de qualidade, reforça nosso compromisso com as políticas públicas e com as regulamentações estaduais. Água tratada e esgoto destinado corretamente são compromissos com a saúde da população”, declarou.

O projeto simboliza o comprometimento da Corsan e de seus parceiros com o cumprimento da legislação estadual, que determina que o consumo de água deve ser feito a partir de fontes tratadas, desinfetadas e regulamentadas. Atualmente, a Corsan coleta mais de 500 amostras de água por dia, que passam por rigorosos processos técnicos para garantir a segurança do produto. Em 2024, a companhia conquistou a certificação internacional ISO 9001, reafirmando a qualidade e procedência dos recursos hídricos que distribui.

Próxima entrega será na Cooperativa CAAL

No dia 30 de maio, a Cooperativa Agroindustrial de Alegrete (CAAL) será a próxima a receber o Selo Corsan de Qualidade da Água. O lançamento do selo representa uma nova etapa na relação da Corsan com a sociedade gaúcha, incentivando uma cultura de responsabilidade ambiental, aliando empresas, saúde pública e desenvolvimento humano.