Santa Casa de Alegrete terá unidade de saúde mental com quatro andares que será destaque no Estado

O anúncio de mais 5,5 milhões do Saúde RS, pelo governo do Estado, à Santa de Alegrete tem como ponto principal a construção da nova unidade de saúde mental, um prédio de quatro andares com obras previstas para começar até o final do ano. A unidade terá capacidade para 30 a 40 leitos psiquiátricos, com o objetivo de oferecer serviços mais especializados, incluindo uma área específica para dependência química e outra para outros transtornos, com separação por gênero. As informações são da administradora do Hospital, Tailise Ribeiro Lemos.

O projeto também prevê a realização de procedimentos inovadores, como o uso de ketamina para depressão resistente e eletroconvulsoterapia, inclusive para gestantes com contraindicação a medicações. A nova unidade terá um pronto atendimento 24 horas, transformando o serviço de saúde mental em algo ininterrupto.

Segundo o psiquiatra Dr. Fernando Uberti, a unidade será a única no estado em dimensão e especialização, buscando se tornar uma referência para pacientes de todo o Rio Grande do Sul. O médico destacou a grande carência de mais de 2.000 leitos psiquiátricos no estado, e afirmou que a nova capacidade do hospital, que atende mais de 80% pelo SUS, será rapidamente ocupada.

Além dos projetos aprovados, a Santa Casa também adquiriu 13 novas máquinas de hemodiálise, um investimento de mais de R$ 1 milhão que se soma a outras 8 máquinas já existentes. O Dr. Uberti, que atua na direção do Hospital, desde maio de 2025, ressalta que o foco é na captação de recursos, habilitação de serviços e na atração de novos profissionais para continuar a expansão do hospital.