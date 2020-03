Santa Casa de Uruguaiana recebe ventiladores mecânicos da UNIPAMPA

O Hospital Santa Casa de Uruguaiana recebeu dois ventiladores mecânicos (respiradores), que serão utilizados na unidade de tratamento intensivo que está sendo preparada para receber possíveis pacientes com o COVID -19. Os equipamentos foram montados e testados e estando prontos para uso.

Os ventiladores pertencem ao Laboratório de Ensino da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus Uruguaiana e foram cedidos à casa de saúde em regime de comodato.

“Essa parceria com a Unipampa e a disponibilidade da Universidade e de seus profissionais que compõem a equipe de contingência do Coronavírus nos deixa muito felizes e traz suporte técnico neste momento de crise”, destaca a enfermeira Thaís Aramburu, gestora administrativa do Hospital Santa Casa. “É um equipamento que hoje não está disponível no mercado. Com certeza, vai fazer a diferença”, completa. Ela esclarece ainda que o HSCU dispõe de ventiladores mecânicos e que alguns estão passando por manutenção nesses dias, o que torna ainda mais importante a parceria com a Universidade. Em caso de maior necessidade, já há a intensão formal para cedência de outros cinco ventiladores mecânicos, pelo Hospital Veterinário da Unipampa.

O prefeito Ronnie Mello também comentou a parceria. “Essa é mais uma ação conjunta entre a nossa Santa Casa e a Unipampa, que demonstra que a atuação das duas instituições está integrada, e que estamos unidos no combate ao COVID-19”.

Fonte: Rádio Charrua