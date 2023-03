Santa Casa entrega novas salas de descanso para funcionários e pacientes

Um destaque importante na atuação da Santa Casa de Alegrete é o comprometimento das equipes de profissionais, que com esforço e dedicação, tem feito toda a diferença, tornando possível manter um atendimento em saúde de excelência e um ambiente humanizado.

Os gestores do hospital, conscientes da importância desse público, buscam qualificar suas áreas de trabalho, com isso melhorando o clima organizacional do hospital. Nesse sentido, fez a entrega de uma nova área de trabalho e descanso. O ambiente fica próximo ao ambulatório de especialidades.

O novo espaço contempla a sala descanso e salas para alguns serviços de apoio do hospital e essenciais para a entrega de cuidados em saúde. Um deles é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH e o outro é a Assistência Social e Psicologia. Uma terceira sala e, também de extrema importância, é um espaço de 200m², climatizado, com poltronas reclináveis, para que os funcionários do hospital possam descansar em seus intervalos. Há também sanitários, sendo que um deles é com acessibilidade.

Conforme nos informa Tania Zinelli, responsável pela assistência social, foi um grande avanço para a maior qualidade dos serviços oferecidos à comunidade. “O ambiente nos foi entregue para fazer a diferença no nosso dia-a-dia de trabalho, uma vez que necessitamos de privacidade e conforto para os atendimentos”. Para a enfermeira Carolina Dorneles Trindade, do SCIH, o novo ambiente ampliou a privacidade para o atendimento de casos clínicos mais complexos. “Aqui conseguimos manter a dedicação total ao que temos que fazer no que diz respeito às nossas atividades profissionais”, garante.

Tatiane Rodrigues, atua na enfermagem do Raio X e conta que havia um outro ambiente de descanso menor e que o novo local é mais amplo e aconchegante ao mesmo tempo, proporcionando um descanso tranquilo e com qualidade, em ambiente limpo, arejado e climatizado. “A nova sala de descanso permite que a gente possa relaxar para seguir a nova jornada. Muito bom!”, disse a funcionária.

Para o provedor da Santa Casa, esta entrega tem muito a ver com a necessidade de manter ambientes adequados aos funcionários, aos pacientes e seus familiares, para manter a excelência no atendimento. Roberto Segabinazzi, informa que o custo do investimento foi de mais de R$ 100 mil, recursos oriundos de doações de toda a comunidade, através do troco solidário e doações espontâneas.