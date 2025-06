Santa Casa participou de anúncio do Governo em implementar a tabela SUS Gaúcha

A proposta é da Comissão Especial dos Serviços Hospitalares, presidida pelo deputado Cláudio Tatsch

Junto ao anúncio de um aporte extra de R$ 100 milhões para hospitais públicos e filantrópicos e de R$ 12,6 milhões para a rede de postos de saúde do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite comprometeu-se, em solenidade na última segunda-feira(9), a implementar a Tabela SUS Gaúcha. A complementação de valores de serviços prestados pelo SUS nos hospitais foi uma das principais propostas da Comissão Especial para Analisar a Equidade dos Serviços Hospitalares do Rio Grande do Sul, grupo de deputados estaduais presidido pelo parlamentar Cláudio Tatsch.

Tabela SUS Gaúcha

A Tabela SUS Gaúcha está em etapa de formatação pelo Governo do Estado e tem como base as sugestões da comissão especial. Conforme informado pelo governador, alguns dos serviços hospitalares serão reajustados em até 18 vezes após a implementação da Tabela SUS Gaúcha. O deputado Cláudio Tatsch saiu satisfeito da solenidade, ocorrido no auditório da Santa Casa. “Plantamos uma semente que começa a dar frutos. Tanto os recursos extras para hospitais, como a Tabela SUS Gaúcha, ajudarão a minimizar os prejuízos deixados pelo SUS nos hospitais”, avalia o parlamentar.