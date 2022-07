Santa Casa: preceptores da residência são classificados para curso de especialização

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último dia 7, os preceptores da Residência Médica da Santa Casa de Alegrete, Deise Gomes, Marcelo Quintana e Pedro Oscar Coelho, foram classificados para o Curso de Especialização em Preceptoria Multiprofissional na Área da Saúde.

As vagas são ofertadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, instituição responsável pela realização e certificação da especialização.

A Santa Casa está em permanente busca da excelência na contribuição com o desenvolvimento da saúde na região, e esta é mais uma conquista da entidade, por meio de seus preceptores, que são profissionais especialistas,cuja função é a supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos residentes.