Recurso será pago em parcela única, em dezembro, por meio do Programa Assistir. Investimento busca reforçar o custeio e garantir a continuidade dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.

A saúde de Alegrete terá um importante reforço financeiro nos próximos dias. A Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete receberá R$ 1.358.243,90 em recursos extraordinários do Governo do Rio Grande do Sul, por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir). O pagamento está previsto para dezembro de 2026, em parcela única.

O repasse integra um investimento de R$ 132,4 milhões anunciado nesta quinta-feira (26/11) pelo governador Eduardo Leite, durante ato realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Ao todo, 239 hospitais gaúchos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão contemplados com os recursos adicionais.

Para Alegrete, o valor representa um importante aporte no financiamento da estrutura hospitalar, contribuindo para o custeio e a manutenção dos serviços oferecidos à população por meio do SUS.

Conforme a Portaria SES nº 916/2026, a Santa Casa de Alegrete está enquadrada como instituição sob gestão estadual, identificada pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 2248328. O montante destinado ao hospital corresponde a uma parcela adicional calculada com base na competência de outubro de 2026.

Reforço financeiro para a rede hospitalar

O anúncio do governo estadual prevê que os R$ 132,4 milhões sejam transferidos integralmente em dezembro. Com esse aporte extraordinário, os investimentos do Programa Assistir em 2026 ultrapassam R$ 1,7 bilhão. Antes da medida, já estavam previstos R$ 1,58 bilhão para o financiamento de serviços hospitalares e ambulatoriais em diferentes áreas da saúde.

Durante o anúncio, o governador Eduardo Leite destacou a importância da ampliação dos investimentos estaduais para garantir a sustentabilidade das instituições hospitalares e fortalecer a assistência à população.

“Saúde se faz com planejamento, investimento e parceria. Estamos ampliando a participação do Estado no financiamento da rede hospitalar, porque sabemos que os hospitais são fundamentais para garantir atendimento à população em todas as regiões do Rio Grande do Sul”, afirmou.

Segundo o governo, os recursos extraordinários têm como objetivo assegurar a manutenção dos serviços prestados pelo SUS, ampliar a capacidade de atendimento e contribuir para o equilíbrio financeiro dos hospitais.

Importância para Alegrete

A Santa Casa de Caridade desempenha papel fundamental na assistência hospitalar de Alegrete, sendo uma das principais estruturas de atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, o aporte de mais de R$ 1,35 milhão representa um reforço importante para a instituição, especialmente diante dos desafios financeiros que envolvem a manutenção dos serviços hospitalares, equipes, estrutura e atendimento aos pacientes.

O repasse também evidencia a importância do financiamento estadual para a sustentação da rede pública de saúde nos municípios do interior, onde os hospitais de referência desempenham papel essencial no atendimento regional.

O Programa Assistir, criado em 2021, é a principal iniciativa de cofinanciamento hospitalar do Estado. Por meio dele, são destinados incentivos financeiros para serviços considerados estratégicos, como urgência e emergência, maternidade, ambulatórios especializados, saúde mental, oncologia, transplantes e unidades de terapia intensiva.

Com o novo recurso previsto para dezembro, a Santa Casa de Alegrete terá um aporte extraordinário de R$ 1.358.243,90, que se soma aos recursos regulares destinados ao financiamento dos atendimentos pelo SUS.