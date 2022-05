Santa Casa reforça prevenção de doenças infectocontagiosas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Considerada a medida mais simples, econômica e eficaz para combater as infecções, sejam elas hospitalares ou comunitárias.

Durante a semana foram relembrados os cinco momentos oportunos para higienização de mãos e a importância desse cuidado na prevenção das doenças infectocontagiosas. As doenças infectocontagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão, provocadas por agentes patogênicos, como o vírus da gripe e o bacilo da tuberculose.

Torcedores Corintianos continuam baderneiros e caloteiros

A ação envolveu diversos setores do hospital

O Serviço de Controle e de infecção recebeu o apoio da Comissão de Segurança do paciente e do SESMT durante o evento. Como slogan “Segundos que salvam vidas, higienize suas mãos”, um grupo de colaboradores participou efetivamente da ação.

A infecção hospitalar, ou Infecção Relacionada à Assistência em Saúde (IRAS) é definida como qualquer infecção adquirida enquanto a pessoa está internada no hospital, podendo se manifestar ainda durante a internação, ou após a alta, desde que seja relacionada com a internação ou a procedimentos realizados no hospital.

Adquirir uma infecção no hospital não é incomum, pois este é um ambiente em que estão muitas pessoas doentes e em tratamento com antibióticos.

Por isso, a importância da Santa Casa em prevenir as doenças infectocontagiosas, salientando a higienização das mãos dos colaboradores do corpo clínico.

Colaboradores participaram ativamente da ação

Fotos: Santa Casa de Alegrete