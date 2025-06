Santa Casa reforma Posto 2

A Santa Casa de Alegrete segue investindo na modernização de suas instalações e qualificação do atendimento prestado à população. O Posto 2, setor de internação clínica destinado exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), está passando por uma ampla reforma estrutural, que inclui aquisição de novos equipamentos e a criação de ambientes mais acolhedores e funcionais, reforçando o compromisso da instituição com a humanização e a qualidade da assistência à saúde.

Com investimento de aproximadamente R$ 600 mil, provenientes de recursos do município e mão de obra da própria instituição, o novo Posto 2 contará com duas enfermarias de isolamento e quartos duplos, todos com leitos climatizados, banheiros amplos e acessíveis, iluminação individual, cadeiras reclináveis para acompanhantes, além de camas hospitalares e mobiliário moderno.

Na segunda-feira, 3 de junho, o andamento das obras foi acompanhado por autoridades municipais, entre elas o prefeito, Jesse Trindade; o vice-prefeito Luciano Belmonte; a secretária municipal de Saúde, Heili Temp e a secretária do Conselho Municipal de Saúde, Gilmara Domingues. A comitiva percorreu também outras áreas em fase de reestruturação, como o novo refeitório, nova cozinha, o Hospital Dia e a nova UTI adulta.

Durante a visita, o prefeito Jesse Trindade reforçou que a cooperação entre o município e a Santa Casa tem sido essencial para os avanços na área da saúde em Alegrete. Segundo ele, os investimentos na estrutura hospitalar refletem diretamente na qualidade do atendimento e no bem-estar da população. Já secretária de Saúde, Heili Temp, afirmou que o município pretende dar continuidade às melhorias, com planos para iniciar futuramente a reforma do Posto 3.

Na ocasião, a diretora operacional da Santa Casa de Alegrete, Tailise Ribeiro Lemos, destacou a importância da obra. “Estamos investindo em conforto, dignidade e eficiência para nossos pacientes. Reformar esse espaço com estrutura moderna e acolhedora é parte de um esforço contínuo de qualificar o atendimento à população”, afirmou.

Tailise também fez questão de destacar o papel fundamental da Prefeitura Municipal na viabilização da obra. “Sem o apoio da prefeitura, essa reforma não se concretizaria. Agradecemos, em especial, ao prefeito Jesse Trindade pela sensibilidade e preocupação com a saúde, o cuidado e a humanização dos serviços prestados à comunidade alegretense”, completou.

Com diversas frentes de obra em andamento, a Santa Casa reforça seu papel como referência em saúde na região, consolidando seu compromisso com um cuidado centrado nas pessoas, aliado à inovação e a excelência nos serviços prestados à comunidade.