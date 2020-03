Santa Casa restringe ainda mais acesso de pessoas ao Hospital

A cada dia que passa, cada vez mais, a recomendação que está sendo exaustivamente repassada é a prevenção. Para isso, o pedido para que as pessoas permaneçam em casa e saiam em casos extremos é cada vez maior. A ordem é: fiquem em casa, isolamento social. Com isso, as medidas estão sendo cada vez mais rigorosas e, no caso da Santa Casa, não poderia ser diferente.

No final da tarde de ontem (18),em comunicado oficial, o diretor geral do Hospital, João Alberto Pereira, suspendeu todas as visitações a unidade hospitalar e limitou, a um acompanhante por paciente internado.

Ainda foram suspensos os atendimentos eletivos, exames de imagem, exames laboratoriais, consultas e cirurgias eletivas. Estas medidas valerão até o dia 27 de março e poderão ser prorrogadas conforme a necessidade.

Estas iniciativas, segundo o diretor, visam prevenir a propagação do Coronavírus.

Na coletiva de ontem à tarde, foram confirmados dois casos suspeitos no Município. As duas mulheres estão em isolamento. Não há, até o momento, nenhum caso confirmado na cidade.

