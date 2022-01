Santa Casa suspende visitas por tempo indeterminado

Segundo a nota, a medida foi tomada diante do atual cenário de projeção e aumento de casos do novo coronavírus, bem como seguir as orientações do Ministério da Saúde.

Banrisul fecha agência devido a caso de covid-19 de servidor

A nota também solicita que os pacientes com síndrome gripais leves, procurem as ESFs de sua referência pois a UPA está extrapolando sua capacidade de atendimento, nesses últimos dias. A testagem não ocorre na UPA, somente através da Vigilância Epidemiológica, ou seja, apenas nas ESFs ou nas farmácias.

Veja a nota: