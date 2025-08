Santa Casa tem interesse em abater dívidas de impostos federais em troca de atendimento pelo SUS

Hospitais privados e filantrópicos no Brasil terão uma nova modalidade para quitar débitos com o governo federal: a prestação de atendimento especializado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa possibilidade foi integrada ao programa “Agora tem Especialistas”, lançado em maio pelo governo federal.

De acordo com a nova regra, as instituições que não possuírem dívidas tributárias poderão receber um crédito para abatimento no pagamento de impostos, limitado a R$ 750 milhões por ano. O Ministério da Saúde informou que o abatimento de dívidas, incluindo o uso de créditos tributários, valerá a partir de 2026, com um limite de R$ 2 bilhões anuais. As empresas poderão cadastrar os valores em 2025, para abatê-los no ano seguinte.

A direção da Santa Casa de Alegrete tem interesse em aderir, conforme Roberto Segabinazzi, pois seria uma forma de começar a equacionar tributos federais em atraso por parte do Hospital com o Governo Federal. Ele adianta que estão estudando como se faz a adesão e todas os trâmites em relação a essa medida. Ele lembrou que todos os hospitais estão com dívidas e isso seria uma forma de acerto

O programa

O programa “Agora tem Especialistas” abrange diversas frentes para desafogar o SUS, como a contratação de clínicas particulares, a ampliação dos turnos em hospitais públicos, a utilização de carretas com atendimento móvel e o transporte de pacientes até os serviços. A adesão dos hospitais privados ao programa será formalizada mediante negociação com o Ministério da Fazenda.

Há uma previsão ambiciosa de realização de mutirões e de ampliação da telessaúde, com a promessa de até 4,6 milhões de consultas e 9,4 milhões de exames adicionais por ano.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, o atendimento do setor privado no SUS, em troca de dívidas tributárias, representa uma ferramenta fundamental no novo programa do governo para reduzir as extensas filas de atendimento. Ele observou que o represamento de atendimentos e cirurgias, além da desorganização da rede de atenção, foram acentuados pela pandemia da Covid-19, contribuindo para o atual tamanho da fila do SUS, cuja dimensão exata é difícil de mensurar.

