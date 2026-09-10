Santa Eulália recebe mais uma vez os cavalarianos da Chama Crioula

Para esses cavalarianos, a jornada iniciada em Rio Pardo, no dia 15 de agosto, é feita de estrada, cavalos, galpões, pelegos e muita disposição.

Na noite desta quarta-feira, dia 9, parte da comitiva fez uma parada na Fazenda Santa Eulália, às margens da BR-290, a cerca de 30 quilômetros de Alegrete. O grupo foi recebido pelo empresário João Nogueira, que tradicionalmente abre as porteiras da propriedade para receber os cavalarianos que conduzem a Chama Crioula.

Depois de tantos dias de viagem, a noite na Santa Eulália foi de descanso. Alguns dormiram em camas improvisadas com pelegos, acomodados em caminhões, enquanto outros utilizaram os galpões da propriedade. Uma rotina simples, própria de quem escolheu passar parte das férias ou da aposentadoria na estrada, movido pelo vínculo com as tradições gaúchas.

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É o caso do guarda municipal Paulo César Silva, que participa das cavalgadas desde 2005. A cada ano, ele volta a percorrer as estradas ao lado dos demais cavalarianos, mantendo uma tradição que se renova a cada edição da Chama Crioula.

Nesta quinta-feira, dia 10, a jornada teve outro momento importante.

Pela manhã, os cavalarianos seguiram até o Marco das Três Divisas, onde ocorreu a distribuição da Chama Crioula. Depois da cerimônia, a comitiva retornou para a Fazenda Santa Eulália, onde foi realizado um almoço para os participantes.

O retorno à propriedade marcou, assim, uma espécie de reencontro depois da manhã de atividades. No mesmo lugar onde haviam passado a noite, os cavalarianos voltaram para compartilhar a refeição antes de dar continuidade à jornada.

Para João Nogueira, receber a comitiva na Santa Eulália é uma satisfação. Ele destaca a identificação com as lidas do campo, os cavalos crioulos e os costumes que fazem parte da cultura gaúcha.

A passagem pela fazenda se tornou parte da própria caminhada desses homens que, ano após ano, colocam o pé no estribo e seguem pelas estradas levando a Chama Crioula e mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.