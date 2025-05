Santa-mariense Franciane Bayer recebe o título de Cidadã Alegretense na Câmara

Na noite de quinta-feira (22), a Câmara concedeu o Título de Cidadã Alegretense à Deputada Federal, Franciane Bayer. Representantes do município, lideranças comunitárias, religiosas e a família da homenageada prestigiaram a solenidade no plenário Gaspar Cardoso Paines.

O Presidente da Mesa Diretora, vereador Cléo Trindade, enfatizou a gratidão aos cidadãos que valorizam o Município. “Somos agradecidos a aqueles que têm o olhar diferenciado pelo nosso Alegrete”, mencionou o Presidente.

Em vídeo, familiares como a mãe, marido e filhos da Deputada Federal parabenizaram Franciane pela homenagem. No ato de entrega da maior honraria do Município, o vereador Jaime Duarte também convidou as mulheres do partido Republicanos para homenagear a Deputada Federal Franciane Bayer.

Os vereadores Carol Figueiredo, Joceli Oviedo e Pedro Paraíso discursaram agradecendo pela dedicação e comprometimento da Deputada Federal à Alegrete. A Deputada Estadual, alegretense Elaine Bayer, prestigiou o ato e mencionou carinho e o trabalho que a cunhada realiza na cidade.

O autor da iniciativa, Jaime Duarte, agradeceu à Casa Legislativa pela organização do evento. Citou o orgulho de representar a Deputada no Legislativo e relembrou o início da amizade com a parlamentar. “Seja sempre essa mulher guerreira e batalhadora”, finalizou o vereador.

Em seu discurso, a nova Cidadã Alegretense, comentou a sua felicidade em receber a honraria e o dever de representar os gaúchos em Brasília. Compartilhou algumas memórias da sua infância vivida na cidade. “Ser reconhecida hoje como cidadã é uma alegria que não tem tamanho”, afirmou a Deputada que é natural de Santa Maria.

Que também reforçou seu trabalho, expressando que a missão é trabalhar para transformação a realidade das pessoas. “Me sinto a partir de hoje mais alegretense, onde eu for eu vou honrar o nome dessa cidade”, finalizou a parlamentar.

A noite ainda teve a Deputada Federal Fraciane Bayer anunciando a destinação de recursos para Alegrete para o movimento tradicionalista, para a área da segurança e saúde. Também a bancada do MDB, entregou em mãos uma reivindicação dos vereadores da sigla para Franciane.

Fotos e Fonte: assessoria CMA