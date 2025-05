Santana do Livramento: Polícia Civil investiga acidente que matou enteados da filha de Mano Menezes

Share on Email

O carro saiu da pista e capotou, segundo a Polícia Rodoviária Federal. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

As vítimas são Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9 anos, filhos de Álvaro, que é casado com Camilla, filha de Mano. O psicólogo Maurício Moraes, de 42 anos, também morreu no acidente. Outros dois homens ficaram feridos e estão hospitalizados.

A PRF informou apenas que o veículo saiu da pista, mas ainda não se sabe o que causou o acidente.

O delegado Laurence Teixeira, responsável pelo caso, informou que a investigação aguarda os laudos do local e do carro. “Sabe-se apenas que houve uma saída de pista. Ainda não há detalhes sobre o que levou a isso”, afirmou. Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias, e o motorista, assim que tiver alta, também será chamado para prestar depoimento.

Maria Sophia e Arthur foram velados no sábado (17), em Dom Pedrito, e serão sepultados neste domingo (18), em Santa Maria.

Por causa da tragédia, Mano Menezes não comandou o Grêmio na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. O clube divulgou uma nota de pesar.

Feridos seguem internados

O motorista do carro, de 29 anos, está internado no Hospital de Santana do Livramento. Ele sofreu múltiplos traumas, mas está estável, respira sem ajuda de aparelhos e permanece em observação.

O passageiro de 23 anos, irmão do motorista, também ficou gravemente ferido. Ele está em coma induzido e seu estado de saúde é grave.

RBS TV