Santiaguense, internada há 10 dias na Santa Casa de Alegrete, morre da Covid-19

Compartilhe









196 Shares

Na manhã desta terça-feira(28), mais uma morte por coronavírus foi registrada na Santa Casa de Alegrete, segundo informações da Secretaria de Saúde do Município.

Trata-se de uma paciente de 70 anos, de Santiago, que estava internada há dez dias na UTI Covid-19 e apresentava outras comorbidades. O registro do óbito vai contabilizar para o Município de origem do paciente, neste caso, Santiago.

Alegrete mantém o número de nove óbitos. Ainda conforme o último Boletim Epidemiológico, divulgado na noite de ontem(27), o Município registrou 12 novos casos positivos de Covid-19 e 3 pacientes recuperados. Os novos positivos são 8 mulheres, 3 homens e uma criança, todos com idades entre 2 e 73 anos.

Com isso, são 191 casos confirmados, com 120 recuperados, 62 ativos (54 em isolamento domiciliar e 8 hospitalizados) e 9 óbitos. São 2.241 pessoas testadas, sendo 2.036 negativos, 191 positivos e 14 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 256 pessoas.

Até o momento, conforme o painel Coronavírus RS atualizado dia 27 às 15h 38 min, Santiago registrava 191 casos confirmados da Covid-19 e dois óbitos. Com a morte da paciente, nesta manhã, o Município vizinho passa a contabilizar três óbitos relacionados ao novo coronavírus.

Flaviane Antolini Favero