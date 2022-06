Santiaguenses são mortos após confronto com a BM em Santa Maria

Eles foram identificados, por apuração do Blog Rafael Nemitz, como sendo Fabiano Becker Brum, de 41 anos, morador de endereço na Rua Félix da Cunha e Adair José de Oliveira Ferreira, de 32 anos, morador do bairro Ana Bonato.

O Portal BEI, que acompanhou a ocorrência e cedeu fotos ao Blog Rafael Nemitz, destacou que a dupla fugiu de tentativa de abordagem da Brigada Militar (BM). Eles estavam em um Corolla preto, com placas de um Cruze.

A fuga iniciou na Avenida Nossa Senhora Medianeira após o motorista desobedecer ordem de parada da Força Tática. Após perseguição, por cerca de 6 quilômetros, o carro só parou porque o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um barranco, já no bairro Divina Providência.

Os policiais atiraram porque a dupla desceu do veículo com armas nas mãos, apontadas para as guarnições da BM, evitando disparos contra os agentes. Um dos homens morreu no local e o outro em ambulância do SAMU, à caminho do Hospital Universitário de Santa Maria.

Ainda, conforme o portal BEI, foram apreendidos dois revólveres de calibre 38 que estavam com os santiaguenses. Se desconhece, até o momento, o que eles pretendiam fazer em Santa Maria, mas além das armas, ambos vestiam roupas pretas, estavam de touca e luvas.

Conforme o BEI, a ação aconteceu durante a Operação Narco Brasil deflagrada no domingo, 26, para combater o tráfico de drogas, visando quebrar o fluxo financeiro de grupos criminosos, com apreensão de bens, drogas e armas.

O carro, que pertence a um homem, também natural de Santiago até a hora da perseguição, e da morte dos suspeitos, não tinha registro de ocorrência de que havia sido furtado ou roubado. A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) da Polícia Civil investiga o caso. O Instituto Geral de Perícias também atua na ocorrência.

Fonte Blog Rafael Nemitz – Santiago