Santos é campeão na categoria livre do Torneio do Palmeiras

Em um jogo disputadíssimo, o time santista superou a boa equipe do Várzea, time de melhor campanha na fase classificatória. Final no campo do Palmeiras, vitória santista por 2 a 1.

O 3º lugar ficou com o Vera Cruz, além do vice o Várzea recebeu o troféu de defesa menos vazada da competição. O goleador foi o atleta Willian do Cruzeiro com 9 gols marcados nessa edição.

Vera Cruz terceiro colocado

Artilheiro Willian do Cruzeiro

Esta edição foi marcada pela disciplina entre as 10 equipes que protagonizaram uma competição leal do início ao fim, a confraternização entre os times foi destaque do início ao fim do torneio.

Várzea Verde vice-campeão

Santos campeão



A coordenação através dos desportistas Valdir knierim e Aparício Rings, premiaram os melhores e agradeceram a diretoria da LAF pelo apoio.

Prefeito volta atrás e assina aditivo de privatização da Corsan

Confraternização entre as equipes, organizadores e arbitragem

Aos veículos de comunicação pela cobertura do evento. “Agradecemos ao exemplo de final que foi realizada no campo do Palmeiras entre as equipes do várzea verde e Santos. Parabéns as duas equipes e seus dirigentes”, destacou o coordenador técnico Valdir Knierin.

Foto: Valdir Knierin