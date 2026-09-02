Santuário do Curupá é Alegrete na grande final do Freio de Ouro 2026

A bandeira de Alegrete está presente na grande final do Freio de Ouro 2026 com o cavalo Santuário do Curupá, exemplar criado pelo alegretense Ricardo de Freitas Labrêa, na tradicional Cabanha Curupá. O animal conquistou a vaga para a decisão após se destacar nas etapas classificatórias da temporada e agora disputa, entre os grandes nomes da raça Crioula, o título máximo da competição.

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Filho de Buenaço da Maior e Peona do Itapororó, Santuário do Curupá carrega em sua genética uma linhagem reconhecida de animais campeões. Na final, o cavalo é conduzido pelo ginete Raul Lima, atual campeão do Freio de Ouro do CT Raul Lima, e tem como expositor Auri Moura da Silva, da Cabanha Butiaguçu.

A caminhada rumo ao Freio de Ouro teve início nesta terça-feira (1º), durante a 49ª Expointer, em Esteio. Ao todo, 106 conjuntos chegaram à grande decisão, em uma edição marcada pela alta competitividade e pelo número ampliado de finalistas.

A disputa reúne animais classificados ao longo da temporada, além das vagas provenientes da FICCC e dos dois campeões de 2025, que retornam à pista para defender seus títulos.

Santuário estreia na final

No primeiro dia de provas, os competidores passaram pela avaliação morfológica, etapa que abriu oficialmente a disputa pelo Freio de Ouro 2026.

Entre os machos, Santuário do Curupá alcançou média de 7,150 pontos. O resultado marca o primeiro passo do representante de Alegrete na busca pelo título.

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Embora a morfologia seja apenas uma das etapas da competição, cada ponto conquistado pode fazer diferença na classificação final. A partir de agora, o desempenho dos conjuntos nas provas funcionais será decisivo para definir quem avançará com força na disputa pelo troféu. A competição segue ao longo da semana e terá seu desfecho na grande final, marcada para a tarde de sábado (5).

Tradição de Alegrete na pista

A presença de Santuário do Curupá na decisão reforça a tradição de Alegrete na criação e formação de animais da raça Crioula. A Cabanha Curupá, responsável pela criação do cavalo, leva à principal competição da raça um exemplar que chega à final depois de superar as etapas classificatórias e agora representa o município entre os melhores conjuntos do país.

Com a disputa ainda em aberto, o sonho que começou nas classificatórias segue vivo para a equipe do Santuário do Curupá. Até sábado, cada apresentação será uma nova oportunidade para o cavalo criado em Alegrete buscar posições e se aproximar do tão desejado Freio de Ouro 2026.

Foto: João Morais