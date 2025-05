São Francisco de Assis| Cão Buba ajuda a Polícia Civil a desenterrar R$ 45 mil em drogas

Share on Email

Durante o trabalho investigativo, foi identificado um ponto de mata no bairro Getúlio Vargas, utilizado por integrantes de um grupo criminoso como esconderijo para armazenar drogas. Com o apoio do cão farejador BUBA, os policiais localizaram e apreenderam mais de 2 kg de maconha e aproximadamente 50 gramas de crack. O material apreendido é avaliado em mais de R$ 45 mil.

A ação contou com o apoio do efetivo da Operação Protetores das Fronteiras e Divisas, reforçando o combate ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas na região.

Somente nesta semana, a Delegacia de Polícia de São Francisco de Assis retirou de circulação mais de 15 kg de maconha, 250 gramas de cocaína, 50 gramas de crack e apreendeu um veículo utilizado pela organização criminosa, totalizando um prejuízo estimado em R$ 500 mil para o grupo investigado. Além disso, três indivíduos foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas.

As investigações prosseguem para identificação e responsabilização dos demais envolvidos.