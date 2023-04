São Gabriel: dois jovens morrem em acidente na BR 290

Informações indicam que as vítimas vinham de São Gabriel e se deslocavam em direção à cidade vizinha de Santa Margarida do Sul.

Morreram no local o motorista, de 24 anos, e o passageiro, de 20 anos, ambos de Santa Margarida do Sul. O condutor perdeu o controle do veículo, um Clio emplacado em Santa Margarida do Sul, e atingiu a defensa de proteção da ponte (guard rail), vindo posteriormente a capotar.

Equipes dos Bombeiros e Brigada Militar apoiaram no atendimento no local, que foi isolado. O trânsito no momento está em meia pista para os trabalhos de perícia e remoção dos corpos e do veículo.