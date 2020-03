São José e Ibirapuitã lideram torneio “Quarentinha” do Palmeiras

Após a 4ª rodada do 11º Torneio do Palmeiras na categoria sênior especial, as equipes do São José (chave A – foto abaixo) e Ibirapuitã (chave B), lideram a competição entre os clubes quarentinhas de Alegrete.

No final de semana mais uma rodada com seis jogos movimentaram o complexo de campos do Jockey Club. O Zequinha alegretense ganhou do Operário. Vitória do São José por 2 a 1. Os três pontos deram a liderança isolada para o zequinha no grupo “A”, com nove pontos ganhos.

Já o Ibirapuitã goleou o Cruzeiro e assumiu de vez a liderança na chave “B”. O time da Ponte fez 3 a 0 e chegou aos oito pontos ganhos. A partida entre Ser Ceva e Fluminense terminou com um empate em um gol.

Mesmo resultado do jogo do SER Ceva e Fluminense, aconteceu na partida entre Aimoré e Centenário (1 a 1).

O Tinga fez 2 a 1, no União. Placar final do jogo do Honório Lemes e Vila Nova. 2 a 1, para o Leão do Caverá.

Após a 4ª rodada, a classificação é a seguinte:

A – São José 9 / Fluminense 7 / Tinga 6 / Ser Ceva 4

B – Ibirapuitã 8 / Boca Jr. 7 / Centenário 5 / Aimoré 5

Próxima rodada:

15 h – SER Ceva x União (Palmeiras)

Operário x Fluminense (H. Lemes)

São José x Tinga (Estrelão)

16h30min – Centenário x Cruzeiro (Palmeiras)

Vila Nova x Aimoré (H. Lemes)

Ibirapuitã x Boca Jr. (Estrelão)

Júlio Cesar Santos Fotos: Valdir Knierin