Sargento, multicampeão em artes marciais, foi o melhor em competição de MMA

O 3º sargento Sérgio Weelington de Ramos Bueno do 6º RCB venceu mais uma competição.

Desta vez, o militar que foi multicampeão de Kickboxing no Mundial de Artes Marciais, ficou com o primeiro lugar na categoria dos penas, até 66kg, MMA amador no X-Fest MMA. O evento que ocorreu em Porto Alegre, realizou a décima quinta edição do encontro mais tradicional do MMA gaúcho.

Sérgio destaca que foi sua estreia no MMA e já conseguiu o nocaute mais rápido, em menos de um minuto. O militar, mais uma vez, fez história em uma competição e trouxe para Alegrete o título de campeão.

Veja a luta:

Sergio acrescenta que treina muito e seu objetivo é chegar em grandes e renomados eventos, fora do Brasil, também.

Antes do início da pandemia do COVID-19 no Brasil o MMA no Rio Grande do Sul estava em ascensão tendo dois eventos sendo realizados no começo do mês de março de 2020. Mas, com o agravamento da situação no estado, o MMA demorou mais de um ano para retornar com um evento de grande porte.

Esta edição foi mais um sucesso em vários aspectos pelo bom nível das lutas. Foi o encontro de gingantes e o 3º sargento Sérgio Bueno, de 23 anos, novamente saiu campeão.

Em Alegrete o atleta conta com auxílio de alguns boxeadores para realizar os treinamentos. Já ministrou aula em uma academia, mas por conta dos treinamentos acabou cancelando as aulas.