Sargento Raeder não resistiu à Covid; ele foi o primeiro militar da ativa vítima da doença

O segundo-sargento César Dos Santos Raeder Auar, de 48 anos, faleceu na noite de segunda-feira(14), por complicações da Covid-19. Ele foi o primeiro militar da ativa, a morrer em decorrência do vírus, em Alegrete.

O militar fazia parte do 6° Regimento de Cavalaria Blindado do Exército Brasileiro, desde fevereiro de 1992. Atualmente exercia a função de auxiliar da 1ª Seção e responsável pelo arquivo do 6° RCB.

O Exército Brasileiro publicou uma nota de pesar nesta terça-feira(15).

Uma das filhas, Camille Raeder, descreveu a seguinte mensagem em nome de toda família:

“Cesar dos Santos Raeder Auar, temos muitas coisas para falar desse herói, muitos conheciam esse grande homem por SGT Raeder, foi um cara exemplar, engraçado, um excelente pai, marido, profissional e muito humano, por fora era durão, mas por dentro era doce igual mariola.

Ele realmente combateu o bom combate, ficou hospitalizado durante oito dias, lutou muito, sabemos que está em um lugar melhor agora, um lugar lindo, Deus sabe o que faz e ele conhece nossas aflições.

“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.

Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.” – declaração da esposa, filhas, genros e família.