Sarna atinge militares do 12º BE Cmb Bld

O militar explica que no início da semana, 13 soldados (recrutas) começaram a sentir os sintomas e, imediatamente, foram encaminhados ao médico do Batalhão, receberam medicação, foram tratados e isolados dos demais. Até esta quinta-feira(7), não foram registrados mais casos, portanto está tudo sob controle, atesta o comando.

O público gosta da aproximação e começa a shipar Matteus com Isabelle no BBB

Ele diz que pessoas com a sarna contagiam outros indivíduos com rapidez e não sabe como chegou à unidade militar, lembrando que só foi verificado entre novos soldados que incorporaram recentemente. Também foram tomadas medidas ainda mais rigorosas do que sempre são realizadas no quartel em relação às roupas de cama. Fora isso, todos os militares do Batalhão Enéas Galvão tomaram a primeira dose de ivermectina e o problema está sanado, atesta o comandante da Unidade Militar.

Sobre a doença:

A sarna, um nome mais popular para uma doença chamada escabiose, é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. Esse parasita se alimenta e reproduz na pele humana. As formas de contágio da sarna incluem o contato direto de pessoa para pessoa ou o contato da pessoa com roupas ou objetos contaminados. No entanto, não se pega sarna com um simples toque; o contato precisa ser prolongado para que ocorra a contaminação. A fêmea do Sarcoptes scabiei penetra na pele, criando uma espécie de túnel ao longo de 30 dias. Esse processo provoca lesões na forma de vesículas, pápulas ou pequenos sulcos avermelhados, onde ela deposita os ovos, que eclodem posteriormente dando origem às larvas.