Satisfação, credibilidade e mais: Especialista aborda a Importância da Conformidade e da Qualidade em ambientes como a Indústria de Cosméticos

Mas, antes mesmo desses benefícios mais diretos, é necessário entender que existe uma longa e essencial jornada a ser percorrida para garantir que os objetivos traçados em relação à conformidade e à qualidade sejam devidamente alcançados. Um setor que pode servir de exemplo é o da indústria de cosméticos.

O fato é que esses são dois segmentos promissores, embora a realidade já seja de expansão há alguns anos. Por outro lado, todo sucesso tem um preço, e os investimentos nessas áreas, em escala global, provavelmente continuarão exigindo a preparação adequada dos profissionais responsáveis por alcançar alto desempenho ao final de cada plano estratégico. Os consumidores estão se tornando mais exigentes, o que impacta diretamente as regulamentações, resultando em leis mais rigorosas para as indústrias.

Entendendo o cenário

Em relação aos números e suas projeções animadoras — que também servem como motivo para uma reflexão responsável —, vale destacar que um estudo de 2024 registrou um crescimento de quase 3% no mercado global de cosméticos. Os mesmos dados mostraram que o setor movimentou pouco mais de US$ 670 milhões no mundo todo.

O segmento masculino sozinho teria gerado cerca de US$ 80 milhões. Destaca-se também o mercado chinês, responsável por aproximadamente US$ 150 milhões desse total global. Sustentabilidade e inovações tecnológicas foram os principais motores desse crescimento.

Da Ásia ao mercado latino-americano, o Brasil — um dos principais players dessa região geopolítica — pode ser usado para entender o cenário em termos de Gestão da Qualidade, disciplina responsável por supervisionar as normas de conformidade e qualidade dentro dos projetos ativos.

O investimento no setor produtivo cresceu quase 7%, segundo pesquisa realizada por um instituto ligado ao setor econômico brasileiro. Mesmo antes disso, em 2022, a indústria de cosméticos já havia avançado nesse tema.

A visão de uma Especialista

Esse caminho trilhado pela indústria de cosméticos no contexto das normas internacionais de conformidade e qualidade é o cenário no qual Márcia Regina Leite de Carvalho construiu a expertise que hoje compartilha no ambiente corporativo. Inicialmente, ela comenta os avanços citados acima sob a perspectiva do seu país natal.

“A principal lição e os benefícios que vêm com esse progresso estão relacionados à conformidade alcançada na execução de cada processo. Aspectos fundamentais como qualidade e transparência passam a prevalecer. E, claro, como destacado no início, os benefícios chegam ao consumidor final”, afirma.

Um novo Panorama

Como destacou Márcia Regina Leite de Carvalho, compreender o impacto das iniciativas legislativas e práticas exige olhar para a história da regulação de cosméticos no Brasil. O país já possui uma base consolidada de boas práticas e gestão da qualidade, com exigências antigas estabelecidas pela ANVISA. Esse contexto permite uma adaptação mais estratégica por parte das empresas brasileiras, que já operam sob padrões rigorosos e podem usar essa experiência para atender mais rapidamente às novas demandas internacionais.

Especialmente a partir da década de 1960, uma visão mais dinâmica e abrangente de gestão passou a influenciar positivamente a cadeia produtiva — e a qualidade buscada dentro dela. A logística reversa ganhou força. Assim, produção e distribuição deixaram de ser o único foco do processo. Etapas que vão desde a aquisição da matéria-prima até os serviços pós-venda passaram a ser centrais nas análises, indicadores finais e, consequentemente, alvos de melhorias.

“Em relação à aplicação desses conceitos na indústria de cosméticos — assim como na indústria alimentícia, por exemplo —, buscar a satisfação do cliente significa necessariamente buscar segurança. A eficácia não vem sem um controle rigoroso de cada processo, e isso começa antes mesmo de as matérias-primas se tornarem centrais na fase inicial. Vale destacar que, por décadas, a FDA impôs requisitos rigorosos para a fabricação de alimentos e medicamentos. No entanto, até 2022, o setor de cosméticos era regulamentado por uma lei ultrapassada, a Federal Food, Drug, and Cosmetic Act de 1938, que impunha menos exigências em relação à segurança e rastreabilidade. Com a crescente conscientização do consumidor e a demanda por maior transparência, o governo dos EUA aprovou a Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA), marcando a primeira grande atualização na legislação de cosméticos em mais de 80 anos.”

Um histórico sólido

Márcia Regina Leite de Carvalho é engenheira de alimentos, com mais de uma década de experiência em qualidade e conformidade nas indústrias farmacêutica e de cosméticos. Sua carreira abrange auditorias, liderança de equipes globais e implementação de sistemas de qualidade em conformidade com normas internacionais, como ISO, regulamentações da FDA e da ANVISA, além de requisitos GxP, Boas Práticas de Fabricação (GMP), Boas Práticas de Laboratório (GLP), Documentação e muito mais.

Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade de São Paulo (USP), iniciou sua carreira liderando projetos empresariais nos setores de saúde e cuidados bucais, migrando posteriormente para a área de qualidade, onde supervisionou fabricantes terceirizados e atuou em segmentos como beleza, cuidados pessoais, cuidados infantis e produtos para tecidos e casa.

Posteriormente, realizou auditorias internas para alinhar fábricas, centros de inovação e fornecedores aos mais altos padrões de qualidade, em conformidade com políticas internas e requisitos internacionais. Como líder de qualidade corporativa para a América Latina, também foi responsável por implementar programas de integridade de dados e treinar equipes em vários países.

Do Brasil para os EUA

Desde 2023, Márcia Regina Leite de Carvalho vive nos Estados Unidos, onde lidera uma equipe de qualidade em uma das maiores operações do setor industrial. Sua experiência nos mercados brasileiro e americano lhe conferiu uma visão única sobre diferenças culturais e regulatórias, permitindo que ofereça soluções inovadoras para empresas que atuam em ambientes de conformidade cada vez mais complexos.

Novos interesses e objetivos

Com o crescente interesse em tendências como o MoCRA, a especialista tem explorado como as novas regulamentações podem impulsionar a inovação no setor e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança e a transparência para os consumidores. Dada sua experiência e qualificações em regulamentação de cosméticos pela ANVISA, ela pode estar um passo à frente na compreensão de como trabalhar com iniciativas como o MoCRA em empresas nos EUA.

“Minha paixão pela qualidade e por todos os parâmetros que ela estabelece vai além da conformidade. Acredito que, por meio de dedicação e melhoria contínua, posso ajudar a transformar a qualidade em uma vantagem competitiva, em um benefício maior para todos os consumidores e em uma oportunidade de crescimento sustentável em cada projeto que eu assumir”, conclui a especialista.