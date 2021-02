Saturação do sistema de saúde de Alegrete era uma tragédia anunciada

Compartilhe















Um vídeo da Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, demonstra a realidade de uma ação que pode parecer simples, mas com consequências gravíssimas.

A cena é de um jovem que não deu importância a todos os avisos e ignorou por completo todas as medidas sanitárias. No final, infelizmente, ele foi mais uma vítima fatal do vírus que está novamente no seu pior momento. A campanha é para demonstrar que muito pouco pode causar danos irreversíveis. No vídeo da Secretária de Saúde do Município, o jovem é o infectado que acaba perdendo a vida. Porém, em alguns casos, as consequências também pode ser com familiares e idosos que residem na mesma casa. O objetivo é mais um alerta, pois não há como dizer que não tinha conhecimento da atual situação. Hoje, o resultado do colapso está diretamente associado às irresponsabilidades de algumas pessoas que estão agindo como o “personagem” do vídeo. Antes do feriado de carnaval, o estatístico e advogado Marco Rego responsável pelos gráficos relacionados à pandemia no Município já havia apontado para esse caos e o possível colapso com o aumento de casos positivos e, posteriormente, óbitos em Alegrete. Assim que a postagem foi veiculada ele, assim como o Site, sofreram duras críticas de um grupo que acusou de terrorismo. Contudo, os números sim, são o receio de todos os profissionais da linha de frente e governos, Estadual e Municipal, que estão desde o início trabalhando para evitar que chegue ao ponto de escolher quem será atendido. Os leitos em UTIs Covid-19, não só em Alegrete, mas em grande parte do estado do RS, estão lotados ou muito perto de colapsar. Em algumas regiões até mesmo leito fora do domicílio está complicado, não há vagas. Todas essas informações foram divulgadas através das redes sociais e telejornais nesta última semana. Quando da postagem feita sobre o alerta de um pico crítico pois há variações do vírus do novo coronavírus e, além de todos as festas clandestinas na cidade, também ocorreram muitas viagens de familiares que foram para outras cidades e estados, Marco Rego citou que o dia 26 seria provavelmente o início da elevação de casos positivos. Porém, o mais preocupante é constatar o quanto ele estava correto e as irresponsabilidades de alguns já começaram a mostrar os reflexos com 116 casos positivos e mais de 700 casos ativos na noite de ontem, no último Boletim Epidemiológico. Além de ter 11 pacientes hospitalizados sendo que oito estão na UTI Covid, portanto, os próximos pacientes que necessitarem da internação na UTI terão que ser transferidos para hospitais da Região. Amanhã, novamente havera a troca de bandeiras e para o Estado do Rio Grande do Sul, a cor preta deve predominar. Há uma grande possibilidade da Região 03, Uruguaiana, que Alegrete faz parte, passar da bandeira vermelha para preta. Hoje, devido a Cogestão são adotados os critérios da bandeira laranja com exceção do horário de fechamento dos estabelecimentos noturnos que passou a ser as 20h. Alegrete está com 62 mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia, há um ano.

Outra situação que preocupa está relacionada ao jogo do Internacional hoje à noite. Uma vitória, combinada com o resultado do jogo do Flamengo, pode gerar aglomerações e essa é uma das grandes preocupações dos órgãos de segurança que reforçaram o contingente de policiais(Brigada Militar) e também vão realizar ações com o sistema integrado que compõe Brigada Militar, Polícia Civil, Fiscais da Prefeitura e Guarda Municipal. O pedido é para que as complicações sejam caseiras respeitando todas as medidas sanitárias. O uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social são as armas para tentar combater a disseminação do vírus que está deixando um rastro de dor e destruição em várias famílias. Não tem como dizer que não sabia.

