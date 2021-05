Saudade do Alegrete: conterrâneo conta orgulhoso suas conquistas numa das maiores empresas do Brasil

Compartilhe















Nesta semana, a reportagem do Alegrete Tudo, recebeu o depoimento de um alegretense que está em Uberlândia, MG.

Helgaro Ribeiro Fagundes, trabalha como técnico em segurança na empresa Teckma e acrescentou que nos meses de janeiro e fevereiro devido ao trabalho realizado, foram premiados como a melhor equipe em segurança do trabalho, no empreendimento. Ele pontua que essa conquista evidencia todo o comprometimento e reconhecimento. “Sai de Alegrete em 2010 e tenho muita saudade desta terra. Vale apena expor essas conquistas, pois isso demonstra que, embora, tenhamos que sair do Município para conquistar novos horizontes, Alegrete nunca sai do nosso coração. Atuar, hoje, em uma empresa da magnitude que é a Teckma e ter essa premiação me deixou muito feliz, tanto como profissional como pessoa. Resolvi, através do quadro, Saudade do Alegrete, compartilhar essa conquista com os meus conterrâneos”- comentou.

O alegretense, reside em Uberlândia e trabalha na construção de uma usina de celulose da LD Celulose em Araguari MG. A obra, segundo ele, é um empreendimento Sueco com a Duratex brasileira orçada em 7 bilhões e vai chegar a 9 mil funcionários. “Trabalho no Projeto da LD Celulose, que produzirá matéria prima para a produção de tecido que será exportado para Ásia e após a finalização o produto será exportado para todo mundo”- acrescentou.

Sobre a empresa:

A Teckma Engenharia atua nas áreas de Montagens Industriais e Instalações comerciais, desenvolvendo e executando projetos em praticamente todos os setores da economia brasileira. É uma empresa moderna que desenvolve soluções inovadoras com viés sustentável que agrega valor aos projetos.

Participe da sessão Saudade do Alegrete, mande sua história para: email- [email protected] WhatsApp: 55 999287002.