Saudade do Alegrete: Dionatan, o churrasqueiro alegretense em Balneário Camboriú

O quadro Saudade do Alegrete, foi concebido para que todos aqueles que estão longe da terrinha Natal, possam compartilhar suas experiências.

Nesta rodada, mais um alegretense que não teve receio de desbravar novos horizontes.

Dionatan Rodrigues tem 29 anos e atualmente trabalha em um restaurante em Santa Catarina. Essa é a segunda vez que ele atua no estabelecimento comercial.

O alegretense trabalha na Costelaria Ponta da Agulha que é um recente empreendimento em Balneário Camboriú.

Na entrevista ao PAT, a origem humilde, a criação integral pelo pai, são pontos marcantes em sua vida e, desta forma, este jovem batalhador, que não tem receio de trabalhar, conta sua história.

Dionatan inicia a narrativa dizendo que é filho de Valdecir Rodrigues, mais conhecido como Valdecar.

“Venho de uma família humilde desde os três anos eu e meus dois irmãos, Diego e Valquer, residimos com nosso pai. Um homem que sempre teve ali, firme, fazendo de tudo para cuidar dos filhos porque minha mãe foi embora” – lembrou.

O alegretense comenta que muito cedo começou a trabalhar na oficina mecânica, com o genitor e, logo depois iniciou voos mais ousados e desafiadores.

Sem ter receio ou medo do trabalho, Dionatan foi para o interior do Município. Quando retornou à cidade atuou como auxiliar de serralheiro, camelô, servente de pedreiro, entre vários outros incluindo a profissão de garçom.

E foi neste período, trabalhando na Pizzaria Saporito, que um amigo estava mudando para Santa Catarina o convidou para conhecer as oportunidades do Estado Catarinense.

Porém, naquele momento, Dionatan estava desprovido de valores para uma mudança, mas o pouco que tinha foi o suficiente para ele arriscar e sair pela primeira vez de Alegrete. Somente com a cara e a coragem- brinca.

“Como sempre fui dedicado em tudo que faço. Sempre respeito e souhumilde com todo mundo, a Costelaria Ponta da Agulha que fica na Pedra Branca, na cidade de Palhoça, me deu uma primeira oportunidade, aprendi por três anos e meio. Depois fui trabalhar em outros restaurantes e, no final retornei para Alegrete” descreveu.

Aqui, assim que chegou procurou por emprego e foi trabalhar com Jauri Neves.

No início, aprendeu com muita dedicação tudo o que precisava e, um tempo depois já estava com uma empresa paralela com o filho do Jauri, o Daimerson e outro amigo, Alisson.

Todavia, uma nova oportunidades surgiu e também tinha referência com o trabalho exercido em Santa Catarina.

Dionatan e o colega Alisson foram para Santa Catarina onde se encontram.

“A Costelaria Ponta da Agulha que é nova em Balneário Camboriú me deu uma nova oportunidade de exercer a profissão de churrasqueiro. Como eles sempre falam: um bom filho à casa retorna”

Nessa trajetória aprendi muitas coisas com muitas pessoas importantes que são chefs. Na primeira vez que fiquei em Santa Catarina, foram cinco anos. Depois retornei para Alegrete e voltei para Santa Catarina novamente” – narrou.

Dionatan diz que sente muita saudade de todos e sempre vai ser grato por cada oportunidade e aprendizado. Pois a sua perseverança foi sempre indispensável para todas as batalhas da vida.